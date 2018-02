Ausschluss von Nicht-Deutschen: Berechtigte Kritik an Essener Tafel?

Weil der Anteil von ausländischen Bürgern auf rund 75 Prozent angestiegen ist, sieht sich die Essener Tafel zu einer drastischen Maßnahme gezwungen. Aus Berlin gibt es harrsche Worte.

Auf scharfe Kritik ist die Entscheidung der Essener Tafel gestoßen, wegen der hohen Zahl an Flüchtlingen unter ihren Kunden derzeit nur noch Deutsche aufzunehmen. Die Sprecherin der Berliner Tafel, Antje Trölsch, lehnte ein solches Vorgehen klar ab: "Das Kriterium bei uns ist die Bedürftigkeit, und niemals die Nationalität", sagte Trölsch am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

"Die Trennung nach deutschem oder nicht-deutschem Pass ist sehr, sehr ungünstig", kritisierte auch Inka Jatta, Mitglied der Geschäftsführung von Pro Asyl Essen, in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Die Maßnahme widerspreche dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz.

Die Essener Tafel hatte den geplanten Ausschluss im Dezember auf ihrer Webseite verkündet. Aufgrund der Flüchtlingszunahme sei der "Anteil ausländischer Mitbürger bei unseren Kunden auf 75 Prozent angestiegen", hieß es zur Begründung. Die Einrichtung sehe sich gezwungen, "um eine vernünftige Integration zu gewährleisten, zurzeit nur Kunden mit deutschem Personalausweis aufzunehmen".

Mangelnder Respekt vor Frauen bei Zuwanderern?

Die Entscheidung war Mitte Januar in die Tat umgesetzt worden. Gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" verteidigte der Vorsitzende des Vereins der Essener Tafel, Jörg Sartor, den Ausschluss von Nicht-Deutschen bei den Neuzugängen. Demnach seien zuletzt immer weniger Einheimische gekommen. Nachfragen hätten ergeben, dass sich gerade ältere Frauen von den jungen, fremdsprachigen Männer abgeschreckt gefühlt hätten. Auch alleinerziehende Mütter seien immer häufiger weggeblieben.

Sartor sieht einen Zusammenhang zwischen den Beschwerden und dem "mangelnden Respekt gegenüber Frauen" einiger der Männer. "Wenn wir morgens die Tür aufgeschlossen haben, gab es Geschubse und Gedrängel ohne Rücksicht auf die Oma in der Schlange."

Der Chef der Tafeln in Niedersachsen und Bremen hat ebenfalls die Entscheidung seiner Essener Kollegen kritisiert: „Man diskriminiert ja eine Gruppe“, sagte Manfred Jabs der Deutschen Presse-Agentur. „Das widerspricht eigentlich den Grundsätzen der Tafeln. Da muss man andere Wege finden.“ „Wir haben keine Tafeln in Niedersachsen und Bremen, die sagen: Wir geben nur an Deutsche aus“, sagte Jabs. Alle Kunden würden gleich behandelt. Die Tafeln bewahren Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilen sie an Bedürftige. Die Empfänger müssen Hartz IV, Grundsicherung oder Wohngeld beziehen und dies nachweisen.

Deutschlandweit gibt es rund 930 Tafeln. Sie verteilen Lebensmittel, die beispielsweise Supermärkte gespendet haben. Wer Kunde bei einer Tafel werden will, muss seine Bedürftigkeit nachweisen, etwa über einen Hartz-IV-Bescheid.

AFP/dpa/PF