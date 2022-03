Estland fordert stärkere Nato-Unterstützung für die Ukraine

Estnische-Ministerpräsidentin-Kaja-Kallas © Kenzo Tribouillard/dpa

Estlands Regierungschefin Kaja Kallas hat mehr Einsatz der Nato für die Ukraine im Krieg gegen Russland verlangt.

Brüssel - «Ich denke, wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln», sagte Kallas am Donnerstag am Rande eines Nato-Sondergipfels in Brüssel. Der russische Präsident Wladimir Putin dürfe den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen. «Das ist für uns alle sehr wichtig, auch für die Sicherheit der Nato.» Dabei solle man mehr darüber sprechen, was man tue - und nicht darüber, was man nicht tue.

Zudem müsse darüber beraten werden, wie man die Verteidigungsausgaben sinnvoll erhöhe und wie die Ostflanke der Nato - insbesondere das Baltikum - verstärkt werden könne, sagte sie.

Mit Blick auf den möglichen Einsatz chemischer Waffen durch Moskau sagte Kallas, man sei sehr besorgt darüber, was Russland tue. «Putins Schritte sollen auch uns Angst machen, damit wir davon abgehalten werden, der Ukraine weiter zu helfen oder zusätzliche Schritte zu unternehmen», sagte Kallas. In diese Falle dürfe man nicht tappen. «Wir müssen den Kriegsverbrecher stoppen.» (dpa)