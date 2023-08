Etappenerfolg von Sánchez im neuen Parlament Spaniens

Teilen

Pedro Sánchez, dem Vorsitzenden der Sozialistischen Arbeiterpartei und derzeitiger Ministerpräsident, steht eine schwierige Regierungsbildung bevor. © Emilio Morenatti/AP

Das spanische Parlament hat eine neue Präsidentin gewählt. Mit der Sozialistin Francina Armengol kann Ministerpräsident Sánchez einen Etappensieg verbuchen - allerdings mit Hilfe katalanischer Stimmen.

Madrid - Mit Blick auf die schwierigen Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung in Spanien haben die Sozialisten (PSOE) des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez einen Etappenerfolg erzielt. Die sozialistische Kandidatin Francina Armengol wurde am Donnerstag, rund drei Wochen nach der Parlamentswahl, bei der konstituierenden Sitzung des Unterhauses in Madrid zur neuen Parlamentspräsidentin gewählt.

Die Bedeutung dieser Wahl: Die 52-Jährige wurde auch dank der Stimmen der sieben Abgeordneten der Partei Junts des im Exil lebenden katalanischen Separatisten-Führers Carles Puigdemont gewählt. Sánchez ist zur Fortführung seiner linken Regierung auch auf die Stimmen dieser als besonders radikal geltenden Partei angewiesen.

Was für ein Abkommen PSOE und Junts zur Wahl Armengols erzielt haben, ist nicht bekannt. Für die Unterstützung zur Fortführung der linken Regierung dürfte Junts aber mehr Forderungen stellen. Verlangt hat Puigdemont bereits unter anderem die Abhaltung eines Unabhängigkeitsreferendums, was Sánchez allerdings ablehnen dürfte.

Es folgt die entscheidende Phase

Nach den konstituierenden Sitzungen des Unterhauses und des Senats werden die Gespräche zwischen den Parteien zur Bildung der neuen Regierung nächste Woche in die entscheidende Phase treten. König Felipe VI. wird als Staatsoberhaupt Konsultationen mit allen Parteien durchführen und in der Folge einen Kandidaten benennen.

Beobachter befürchten eine lange Hängepartie. Damit der von Felipe ernannte Kandidat im Unterhaus zum Ministerpräsidenten gewählt wird, ist in einer ersten Abstimmungsrunde eine absolute Mehrheit von mindestens 176 Stimmen nötig. In einer zweiten Runde reicht zwar eine einfache Mehrheit, doch nach aktuellem Stand haben weder Sánchez noch Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo ausreichend Unterstützung. Eine „große Koalition“ gilt als ausgeschlossen.

Die konservative Volkspartei PP von Feijóo hatte die Wahl zwar klar als stärkste Kraft gewonnen, war mit 137 Sitzen aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sein möglicher Koalitionspartner, die rechtspopulistische Vox, hatte zudem 19 Sitze eingebüßt und kommt nur noch auf 33. Sollte es weder Sánchez noch Feijóo gelingen, eine Regierung zu bilden, wird es eine Neuwahl geben. dpa