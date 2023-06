Asyl-Streit: EVP-Chef wirft Grünen „grün-ideologische Rechthaberei“ vor

Die EU konnte sich auf ein Asylverfahren an den Außengrenzen einigen. Viel Kritik kommt von den Grünen, die mit der Reform unzufrieden sind. Der Streit schaukelt sich hoch.

Frankfurt/Brüssel - Die EU-Innenminister haben am Donnerstag (8. Juni) in Luxemburg mehrheitlich für die umfassende EU-Asylreform gestimmt. Die Grünen kritisieren die Ergebnisse scharf. So sieht die Reform etwa vor, dass Menschen aus als sicher geltenden Ländern nach dem Grenzübertritt in haftähnlich kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Binnen zwölf Wochen soll dann entschieden werden, ob ein Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Die Asylreform hat sich zu einem Streitthema entwickelt. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, greift die Haltung der Grünen an. Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die Pläne aus Brüssel.

EU-Asylreform: EVP-Chef greift Grüne an - Merz will Schutzvorkehrungen treffen

„Mit dieser grün-ideologischen Rechthaberei können wir Europa nicht zusammenhalten“, sagte Manfred Weber der Funke-Mediengruppe am Sonntag (11. Juni). „Endlich sind wir auf dem Weg zu einem lang ersehnten und dringend nötigen Kompromiss.“ Auch die EVP wünsche sich mehr, sei aber bereit, Verantwortung für Europa zu übernehmen und diesen wichtigen Schritt mitzugehen. „Die Grünen wollen das offensichtlich nicht“, sagte der CSU-Politiker weiter. Der EVP-Chef warf den Grünen vor, sie nähmen für sich in Anspruch, „Europa aktiv mitzugestalten“. Gleichzeitig seien sie aber regelmäßig nicht bereit, ausgehandelte Kompromisse mitzutragen, fuhr Weber den Funke-Medien zufolge fort. „Das passt nicht zusammen.“

Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, greift die Haltung der Grünen an. © Kay Nietfeld/dpa

Sein Unions-Kollege und CDU-Vorsitzender Friedrich Merz hatte einen besseren Schutz der EU-Binnengrenzen gefordert, falls die geplante EU-Asylreform auf sich warten lässt. „Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, bleibt auf absehbare Zeit hoch und droht im Sommer weiter zu steigen“, schrieb er in einer am Samstag (10. Juni) verbreiteten Mail an seine Anhänger. Mit dem EU-Asylkompromiss sei ein Anfang gemacht, aber: „Frühestens im Laufe des Jahres 2024 kann es an den Außengrenzen der EU Zentren für die Aufnahme und Registrierung von Asylbewerbern geben.“ Die EU-Mitgliedstaaten müssten Schutzvorkehrungen treffen, damit die Zahlen der Flüchtlinge heruntergingen, schrieb Merz.

EU-Asylreform: Grüne werden „nicht um jeden Preis eine Einigung unterstützen“

Die Grünen im Europaparlament hatten Widerstand gegen die Reformpläne angekündigt. „Als Grüne im Europäischen Parlament halten wir den Ratsbeschluss nicht für tragfähig - sowohl, weil er Menschenrechtsstandards aushöhlt, als auch keine langfristig praktikablen Lösungen für eine nachhaltige gemeinsame europäische Asylpolitik liefert“, sagte die Ko-Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, Terry Reintke, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Samstag. Die Grünen würden für Verbesserungen kämpfen. „Am Ende werden wir nicht um jeden Preis eine Einigung unterstützen“, sagte Reintke weiter.

Der Grünen-Europaabgeordnete Erik Marquardt bezweifelte am Freitag (9. Juni) in den ARD-Tagesthemen, dass die Reform die irreguläre Migration eindämmt. Er befürchtet, dass die Menschen dann vermehrt mit der Hilfe von Schleppern reisten, um einer Registrierung an der EU-Außengrenze zu entgehen.

Bundeskanzler Scholz verteidigt EU-Pläne - Faeser spricht sich für weitere Verhandlungen aus

Der Bundeskanzler verteidigt die EU-Reform. Es müsse aufhören, dass Länder mit dem Finger auf andere zeigten und sich nicht zuständig fühlten. „Deshalb ist die Verabredung, dass wir einen Solidaritätsmechanismus etablieren“, sagte Scholz am Samstag beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Auch Innenministerin Nancy Faeser verteidigte in der Bild am Sonntag die Pläne: „Wir schützen weiterhin die Menschen, die aus furchtbaren Kriegen, vor Folter und Mord zu uns fliehen. Aber diese Verantwortung verteilt sich künftig auf mehr Schultern. Das wird auch zu einer Entlastung Deutschlands führen.“

Die Ministerin sprach sich allerdings für nachträgliche Änderungen aus: „Wir wollen jetzt zusammen mit dem Europäischen Parlament in den weiteren Verhandlungen dafür sorgen, dass Familien mit Kindern nicht ihr Asylverfahren an den Außengrenzen durchlaufen müssen, sondern gleich in die EU einreisen können.“ Die rot-grün-gelbe Bundesregierung hatte sich dafür eingesetzt, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden. Sie konnte sich jedoch bei den ersten Verhandlungen nicht durchsetzen. (vk/dpa/afp)