EU-Außenminister: „Risse“ im Machtgefüge Putins

Annalena Baerbock © Florian Gaertner/IMAGO

Nach Einschätzung der EU-Außenminister hat der Aufstand der Wagner-Söldner Risse im Machtgefüge von Präsident Wladimir Putin aufgezeigt.

Luxemburg in Luxemburg - Der Aufstand von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin vom Wochenende spalte die russische Militärmacht und zeige die Schwächen des politischen Systems, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag beim Außenministertreffen in Luxemburg. Die deutsche Ressortchefin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einem „innenpolitischen Machtkampf in Russland“, der „massive Risse in der russischen Propaganda“ offenbare.

„Das Monster, das Putin mit Wagner geschaffen hat, beißt ihn nun“, sagte Borrell weiter. Es sei beunruhigend, dass eine Atommacht wie Russland dermaßen instabil werden könne.

Putin hatte Prigoschin jahrelang freie Hand gelassen, in russischen Gefängnissen Kriminelle für seinen Söldnerdienst zu rekrutieren. Wagner-Söldner spielten in den vergangenen Monaten eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg, vor allem bei dem langwierigen und verlustreichen Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg verglich Putin deshalb mit dem Zauberlehrling aus der gleichnamigen Ballade von Johann Wolfgang von Goethe: „Er wird die Geister nicht los, die er rief“, sagte Schallenberg.



Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna sagte, die Krise offenbare „Risse, Brüche und Verwerfungen innerhalb des russischen Systems“. Baerbock ergänzte, es seien „verheerende Folgen des russischen Angriffskriegs auch auf das Machtsystem von Putin“ erkennbar. Es sei aber noch „unklar, welche weiteren Akte in diesem Schauspiel folgen werden“.



US-Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag ebenfalls von „Rissen“ in Putins Machtgebäude gesprochen. Während die US-Geheimdienste laut Medienberichten allerdings vor dem Aufstand Hinweise auf die Pläne Prigoschins hatten, wurden die Europäer vom Ausmaß der Revolte offenbar überrascht.



Das jedenfalls verdeutlichen Äußerungen des EU-Militärausschussvorsitzenden Robert Brieger: „Die unmittelbaren Ereignisse am vergangenen Wochenende haben wir so nicht erwartet“, sagte der frühere österreichische Generalstabschef am Rande des Außenministertreffens in Luxemburg. Es habe auch „keine akute Warnung“ gegeben.



Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba beriet in einer Videoschalte mit seinen EU-Kollegen über die Lage. „In Russland sind Panzer mit geringem Widerstand Richtung Moskau gerollt“, schrieb er danach auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter. Er rief die Europäer auf, „die russische Niederlage durch erhöhte Unterstützung für die Ukraine zu beschleunigen“.



Die Außenminister billigten in Luxemburg die Aufstockung ihres gemeinsamen Militärhilfe-Fonds um 3,5 Milliarden Euro. Borrell sprach von einem „klaren politischen Signal“ der militärischen Unterstützung für die Ukraine und andere Partner. Ungarn blockierte zuletzt allerdings die Freigabe einer Tranche von 500 Millionen Euro zu Gunsten der Regierung in Kiew.



Die Mittel kommen aus der Europäischen Friedensfazilität (European Peace Facility, EPF). Aus dem Topf außerhalb des EU-Haushalts können sich Mitgliedsländer teilweise die Kosten für Waffen und Munition erstatten lassen, die sie an die Ukraine weitergeben. Seit der russischen Invasion haben die EU-Staaten daraus bereits rund 5,6 Milliarden Euro für Kiew bereitgestellt.



Die zusätzlichen 3,5 Milliarden Euro sollen nicht ausschließlich der Ukraine zugute kommen. Auch militärische und zivile EU-Missionen auf dem Westbalkan oder in der Sahel-Region werden damit finanziert. lob/yb

Stoltenberg: Russlands Einmarsch in die Ukraine „strategischer Fehler“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht den gescheiterten Aufstand der russischen Söldnertruppe Wagner als Beleg dafür, dass Russlands Einmarsch in die Ukraine ein „strategischer Fehler“ war. „Die Ereignisse vom Wochenende sind (...) ein weiterer Beweis für den großen strategischen Fehler, den Präsident (Wladimir) Putin mit der illegalen Annexion der Krim und dem Krieg gegen die Ukraine gemacht hat“, sagte Stoltenberg am Montag in Litauen.



„Wir beobachten die Situation in Russland“, sagte Stoltenberg weiter. Die Vorfälle dort bezeichnete er als „innerrussische Angelegenheit“.



Stoltenberg ist derzeit zu Besuch in Litauen, wo im kommenden Monat in der Hauptstadt Vilnius ein Nato-Gipfel stattfindet. Auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war am Montag in Litauen. Pistorius sagte, der Aufstand zeige, dass Russland ein instabiler und unberechenbarer Staat sei.



Ähnlich äußerte sich Litauens Präsident Gitanas Nauseda bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Stoltenberg. Die Ereignisse des vergangenen Wochenendes hätten die „Instabilität des Kreml-Regimes“ gezeigt. Für die Zukunft seien „ähnliche oder noch größere Herausforderungen“ zu erwarten. Der Wagner-Aufstand könne die Sicherheit in der Region beeinträchtigen, sagte Nauseda. Die Verankerung der Wagner-Gruppe in Belarus könne ein zusätzlicher Faktor sein.



Nachdem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin den Aufstand am Samstagabend beendet hatte, erklärte der Kreml, Prigoschin solle ins Exil nach Belarus gehen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg sagte am Montag, auch die Situation in Belarus werde beobachtet.



Russland hatte in diesem Monat Atomwaffenmunition in sein Nachbarland geschickt. „Wir verurteilen Russlands Ankündigung über die Stationierung von Atomwaffen“, sagte Stoltenberg. Dies sei „rücksichtslos und unverantwortlich“. Es gebe jedoch „keine Hinweise“, dass Russland den Einsatz von Atomwaffen vorbereite. Die Nato bleibe allerdings wachsam. mhe/yb