EU-Bericht: „Kein anderer EU-Mitgliedsstaat wird heftiger angegriffen als Deutschland“

Kein anderes EU-Land wird in der Öffentlichkeit Russlands so angegriffen wie Deutschland. Dies zeigt ein Bericht der EU.

Brüssel - Laut einer Untersuchung der EU ist Deutschland das Hauptziel russischer Desinformationskampagnen. In einem in Brüssel veröffentlichten neuen Bericht des Auswärtigen Dienstes der EU heißt es dazu: „Kein anderer EU-Mitgliedsstaat wird heftiger angegriffen als Deutschland“.

Russland führt dem Bericht zufolge auf politischer Ebene und mithilfe kremlnaher Medien systematische Kampagnen, durch die ein verzerrtes Bild Deutschlands propagiert wird. Seit Ende 2015 haben Ermittler des Auswärtigen EU-Dienstes mehr als 700 Beispiele gezielter russischer Desinformation über Deutschland gefunden.

Verzerrung der Realität: Deutschland als Drahtzieher von Aktionen gegen Russland oder dumme Marionette

Diese wurden in der Datenbank EU vs Disinfo aufgeführt. Im Gegensatz hierzu konnten im selben Zeitraum für Frankreich nur rund 300 Beispiele gefunden werden - also weniger als die Hälfte. Italien wurde 170-mal und Spanien nur etwa 40-mal durch die Verbreitung von Desinformationen in Russland angegriffen. Als Grundlage dieser Analyse dienten öffentlich zugängliche Medienberichte und Äußerungen.

In dem Bericht heißt es, dass der Kreml von Deutschland ein geistiges Bild schaffe, in dem es „in einem Chor irrationaler ‚Russophobie‘ einige wenige vernünftige Stimmen“ gebe. Diese Problematik wird anhand einer Vielzahl von Belegen aus den russischen Medien aufgezeigt. Deutschland werde vielfach entweder als Drahtzieher von Aktionen gegen Russland dargestellt oder als dumme Marionette.

Verbreitung von Desinformation in Politik und Medien: Fall einer russischen Familie in Berlin

Auch in anderen Bereichen werden gezielt Desinformationen in den russischen Medien verbreitet. Seit Anfang April wird zum Beispiel von mehreren Zeitungen der Fall einer russischen Familie in Berlin thematisiert, deren Kinder von den Behörden in Obhut genommen wurden, da ihr Wohlergehen gefährdet war. Dem EU-Bericht zufolge haben Medien und Politiker in diesem Zusammenhang wiederholt den deutschen Behörden vorgeworfen, Russen in Deutschland systematisch und gezielt zu unterdrücken.

Darüber hinaus werde in Nachrichten regierungsnaher Medien unterstellt, deutsche Behörden hätten der Ehefrau von Alexej Nawalny, Julia Nawalnaya, bei ihrer jüngsten Reise nach Deutschland „Instruktionen“ erteilt. Oder es werde anhand gefälschter Dokumente behauptet, Nawalnya sei deutsche Staatsbürgerin.

Desinformationskampagnen in Russland bei gleichzeitiger Zurückhaltung in Deutschland: politische Taktik?

Der EU-Bericht stellt eine „Doppelzüngigkeit“ Russlands fest, da die Desinformationskampagnen häufig nicht in den deutschsprachigen Angeboten der russischen Medien verbreitet werden. Der Kreml und das russische Außenministerium würden sich zwar gesprächsbereit zeigen, allerdings gleichzeitig die Desinformationskampagnen dulden oder gar fördern und dadurch Angriffe auf Deutschland und andere EU-Staaten zulassen. Dies führe zu Unsicherheit und Zwietracht, wodurch russische Beamte mehr Handlungsspielraum hätten.

Das Verhältnis zwischen der EU und Russland ist bereits seit Jahren angespannt und hat sich zunehmend verschlechtert. Erst Anfang März verhängte die EU nun als Antwort auf die Verurteilung des erst vergifteten und dann inhaftierten Oppositionellen Alexej Nawalny, Sanktionen gegen ranghohe russische Staatsfunktionäre. Der russische Präsident Wladimir Putin steht seit Jahren aufgrund der Isolierung, Bedrohung und Ermordung kritischer Journalisten, Aktivisten und Oppositionellen international in der Kritik. (dpa/Astrid Theil)