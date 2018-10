EU beschließt Plastik-Verbot - Es betrifft jeden von uns

Das EU-Parlament beschließt ein Plastik-Verbot: Damit will die EU den Gebrauch von Wegwerfprodukten eindämmen. Diese Produkte sollen verschwinden.

Das EU-Parlament hat am Mittwoch für ein Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik gestimmt.

Verbannt werden sollen Gegenstände, für es laut EU-Kommission Alternativen gibt. (Plastik-Trinkhalme, Plastik-Besteck und -Teller).

Das Plastik-Verbot soll 2021 in Kraft treten.

Cocktails trinken mit Plastikstrohhalm? Picknicken mit Plastikbesteck? Das dürfte bald der Vergangenheit angehören - denn die EU will zum Schutz von Umwelt und Meerestieren bestimmte Kunststoffprodukte verbieten.

Mit einem Verbot von Trinkhalmen, Einweggeschirr, Wattestäbchen und anderen Wegwerfprodukten aus Plastik will die EU der Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoffmüll den Kampf ansagen. Einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission stimmte das Europaparlament am Mittwoch in erster Lesung zu. Die geplante Neuregelung sieht vor, eine Reihe von Einwegprodukten, für die es bereits Alternativen gibt, ab 2021 ganz aus der EU zu verbannen.

Plastikflaschen sollen der Vorlage zufolge separat gesammelt werden. Außerdem sollen die Mitgliedsstaaten die Auflage bekommen, bis 2025 Einweg-Plastikflaschen zu 90 Prozent zu recyclen.

Die Umweltminister der EU-Staaten wollen sich nach Angaben eines Diplomaten in Brüssel noch vor Jahresende auf eine gemeinsame Position verständigen. Anschließend können die Verhandlungen zwischen Vertretern des Parlaments, der Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission beginnen. Über die neue Richtlinie entscheiden das Europaparlament und die EU-Staaten gemeinsam.

Plastik-Verbot der EU: Diese Produkte sollen verschwinden

Nach der Vorstellung des EU-Parlaments sollen künftig EU-weit neun verschiedene Einwegprodukte aus Plastik verboten werden:

Trinkhalme

Besteck

Teller

Luftballonstäbe

Rührstäbchen für den Kaffee

dünne Plastiktüten

Wattestäbchen

Getränkeverpackungen aus erweitertem Polystyrol

so genanntes „oxo-abbaubares Plastik“ – ein Material mit Metallbeimischung

Video: EU beschließt Plastik-Verbot: So gefährlich ist Mikroplastik

