„Jetzt langt es!“ - CSU-Politiker laufen Sturm gegen den Hinterzimmer-Deal mit von der Leyen

Stimmt von der Doro haben wir seit dem Comic Con Auftritt nichts mehr gesehen. Hat die Entwicklung der autonomen Flugtaxis gerade einen Dämpfer erhalten, den die Öffentlichkeit nicht erfahren darf? Oder muss sich diese Projekt dem Bavaria One Lehrstuhl unterordnen ;-)

Ist ja so als ob der Bundeskanzler gar nicht bei einer Bundestagswahl ein Kandidat gewesen wäre, also nach der Wahl dann eine Überraschung

Könnte laut Grundgesetz aber so passieren. Der Bundespräsident kann jede passiv wählbare Person als Kanzler vorschlagen. Diese muss nicht Mitglied des Bundestages sein (somit auch nicht zur Wahl gestanden haben). Der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin muss "nur" vom Bundestag gewählt und somit der Vorschlag des Bundespräsidenten bestätigt werden.

Praktisch gesprochen: Wenn Sie, Herr Martin S., einen guten Draht zu Herrn Steinmeier haben, könnte er Sie als Kanzler vorschlagen. Ob Sie dann allerdings vom Bundestag gewählt werden, steht auf einem anderen Blatt Papier.