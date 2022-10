EU lockert Regelungen zur Energiekrise – auch deutsches Entlastungspaket erneut im Fokus

Die EU hat ein weiteres Mal die Regelung zur Beihilfe gelockert. Noch mehr staatliche Hilfsmaßnahmen sind so in den Mitgliedsländern erlaubt. Erneut wird Wettbewerbsgleichheit gefordert.

Brüssel – In der EU wurde in den letzten Wochen hitzig über Entlastungen in der Energiekrise diskutiert. Macron fordert einen „kohärenten“ Ansatz und war über Scholz „verärgert“. Grund war das deutsche 200-Milliarden-Entlastungspaket, das die Ampel geschnürt hatte. Nun lockert die EU ihre Beihilfereglungen erneut. Das dürfte auch das deutsche Finanzpaket positiv treffen.

EU lockert Regelungen zur staatlichen Beihilfe – und fordert Wettbewerbsgleichheit

Vor dem Hintergrund der Energiekrise werden die EU-Vorgaben für staatliche Beihilfen weiter gelockert. Zudem werden die Regeln um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Ziel des neuen Rechtsrahmens sei, dass die EU-Staaten Unternehmen helfen könnten, die stark von den hohen Energiepreisen betroffen seien, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Das 200-Milliarden-Entlastungspaket wurde in der EU hitzig diskutiert. Polen warf der Deutschland vor, den Wettbewerb zu verzerren. © Olivier Matthys/AP/dpa

Zudem müssten Anreize zum Energiesparen erhalten bleiben und es müsse an den Gründen für die Krise gearbeitet werden. Auch müssten gleiche Wettbewerbsbedingungen in der EU herrschen. EU-Staaten wie Polen hatten Deutschland zuletzt immer wieder vorgeworfen, mit seinen umfangreichen Hilfen den Wettbewerb zu verzerren.

EU weitet Regelungen aus: Öffentliche Garantien bis 90 Prozent möglich

Konkret fallen dem Beschluss der EU-Kommission zufolge nun auch Hilfen unter die neuen Regeln, die dazu dienen sollen, die europäischen Stromsparziele zu erreichen. Außerdem sollen Unternehmen, die von den gestiegenen Energiekosten betroffen sind, flexibler und umfangreicher unterstützt werden können. Auch die Beihilfe für Energieversorger soll gelockert werden. So könnten die EU-Staaten in Ausnahmefällen öffentliche Garantien von mehr als 90 Prozent bereitstellen.

Nach Russlands Invasion in die Ukraine hatte die EU-Kommission im März die befristeten Regeln für staatliche Beihilfen eingeführt, mit denen EU-Länder Unternehmen einfacher stützen können. Das deutsche Entlastungspaket sieht unter anderem eine Strom- und Gaspreisbremse vor, die sowohl Industrie als auch Verbraucher entlasten soll.

Gerade das national orientierte Paket kritisierte jedoch auch der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber (CSU). Er warnte vor einer zunehmenden Isolierung deutscher Politik in Europa. „Berlin müsste bei vielen Entscheidungen, etwa den 200 Milliarden Euro, die man jetzt auf den Weg bringen will, kommunikativer, einbindender mit den Nachbarn umgehen“, erklärte der CSU-Politiker am Rande des CSU-Parteitags in Augsburg im Fernsehsender phoenix. Von der CSU kam auf dem Parteitag indes scharfe Kritik an der Ampel-Koalition – auch an der Außenpolitik. (chd/dpa)