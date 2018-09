„Es gibt für uns nur ein Europa“: Außenminister Maas mahnt zum europäischen Zusammenhalt

Zum Auftakt des EU-Gipfels in Bukarest hat Bundesaußenminister Heiko Maas zum Zusammenhalt der EU gemahnt. Zwölf Länder nehmen an dem Gipfel teil.

Berlin/Bukarest - Zum Auftakt eines Gipfeltreffens zwölf osteuropäischer EU-Staaten in Bukarest hat Bundesaußenminister Heiko Maas den Zusammenhalt der Europäischen Union angemahnt. „Europa lässt sich nicht in Himmelsrichtungen unterteilen - es gibt für uns nur ein Europa“, sagte Maas am Montag vor seiner Abreise in die rumänische Hauptstadt. Er beginnt dort eine viertägige Balkan-Reise, die ihn auch nach Albanien, Mazedonien und Griechenland führt.

Der Gipfel führt zwölf Länder der so genannten Drei-Meere-Initiative zusammen, die zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria liegen. Die 2015 ins Leben gerufene Initiative gilt als osteuropäisches Gegengewicht zur Achse Paris-Berlin in Westeuropa. Sie befasst sich unter anderem mit dem Ausbau der Infrastruktur von Nord nach Süd und mit Energiefragen.

EU-Gipfel: Osteuropa stemmt sich gegen Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen

Die Osteuropäer stemmen sich gegen eine zu große Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen, machen gemeinsam Front gegen die Ostseepipeline Nord-Stream-2 von Russland nach Deutschland und werden dabei von den USA unterstützt.

Die Amerikaner sind in Bukarest mit Energieminister Rick Perry vertreten. Mit Maas nimmt erstmals ein Vertreter der Bundesregierung an dem Gipfel teil, der zum dritten Mal stattfindet. „Wir werden mit den östlichen Mitgliedstaaten darüber sprechen, wie wir die Europäische Union gemeinsam voran bringen können - in Energiefragen, beim Thema Infrastruktur und auch bei den Beziehungen zu unseren Nachbarn“, sagte er. Dritter prominenter Gast neben Maas und Perry ist EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

dpa