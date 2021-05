EU-Gipfel wird brisant: Sanktionen auf der Agenda - ungewöhnlicher Schritt aus Sorge vor Russlands „Lauschen“

„Staatsterrorismus“ von Lukaschenko?

von Florian Naumann schließen

Russland sollte ganz oben auf der Agenda stehen. Doch nun haben Angela Merkel und Co. beim EU-Gipfel anderes zu beraten - unter ungewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Brüssel/Minsk - Ein Gipfel, ganz real - und nicht per Schalte: Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich am Montag in Brüssel in Person. Neben der unvermeidlichen Corona-Krise und dem Klimawandel sollten dabei auch die mehr als schwierigen Beziehungen zu Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin* im Mittelpunkt stehen. Auch, weil die Spitzen der EU-Staaten diese Beratungen nicht online durchführen wollten. Doch die Entwicklungen des Sonntags haben ein neues Thema auf die Agenda gebracht. Und dem Termin weitere Brisanz verliehen.

Denn der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat ein Flugzeug auf der Reise zwischen zwei EU-Staaten - Griechenland und Litauen - zu einer Landung gezwungen. Das scheint, stärker als das brutale Vorgehen gegen Oppositionelle in Belarus, das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Sanktionen sollen debattiert werden.

EU-Gipfel berät nun über Sanktionen gegen Lukaschenko und Belarus - „Akt des Staatsterrorismus“

Der Gipfel werde über „Konsequenzen und mögliche Sanktionen“ beraten, kündigte ein Sprecher in Brüssel an. Auch die Nato sprach von einem „ernsten und gefährlichen Vorfall“. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sprach von einem „Akt des Staatsterrorismus“, Litauens Präsident Gitanas Nauseda von einer „abscheulichen Aktion“ der Regierung Lukaschenko. Die Regierung Irlands, wo der betroffene Flieger Ryanair seinen Firmensitz hat, erklärte, der Vorfall sei „absolut inakzeptabel“.

Nun könnte die EU im Umgang mit Lukaschenko die nächste Eskalationsstufe zünden. „Dieser beispiellose Vorfall“ werde „nicht ohne Konsequenzen bleiben“, kündigte EU-Ratspräsident* Charles Michel an. Er verurteilte auf das Schärfste die „erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges in Minsk“ und die Festnahme des Journalisten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, der Vorfall erfordere eine „internationale Untersuchung“.

An Bord der Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair war unter den mehr als 100 Passagieren auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch. Er wurde nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna am Sonntag auf dem Airport festgenommen. Zur Begleitung der Ryanair-Maschine sei auch ein Kampfjet vom Typ MiG-29 aufgestiegen, bestätigte der Flughafen. Flughafensprecher teilten in Staatsmedien mit, die Piloten an Bord der Maschine hätten um die Landeerlaubnis gebeten. Später habe sich die Information über die mutmaßliche Bombe als Fehlalarm herausgestellt.

Die EU hatte bereits im November Sanktionen gegen Lukaschenko verhängt. Sie sehen ein Einreiseverbot vor und ermöglichten das Einfrieren von Vermögenswerten. Eigentlich hatten die EU-Staats- und Regierungschefs sich schon Mitte August grundsätzlich darauf geeinigt, Unterstützer des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko zu sanktionieren. Das kleine EU-Land Zypern blockierte die Umsetzung jedoch wegen des Konflikts um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer.

EU-Spitzen greifen zu ungewöhnlichem Schritt: Handys bleiben draußen - wohl aus Sorge vor Russland

Zugleich dürfte das Thema Russland - Weißrussland gilt auch als abhängig von der Weltmacht* - weit oben auf der Agenda bleiben. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und die EU-Kommission* sollen den Auftrag erhalten, eine Bestandsaufnahme der schwierigen Beziehungen zu Russland vorzunehmen. Das geht aus einem Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens vor, der der dpa vorlag. Zudem ist geplant, scharfe Kritik am aktuellen Kurs der Regierung in Moskau zu üben. Der Europäische Rat verurteile „die illegalen und provokativen russischen Aktivitäten gegen die EU, ihre Mitgliedstaaten und darüber hinaus“, heißt es in dem Textentwurf.

Als Beispiele für diese Aktivitäten gelten für die EU zum Beispiel Hackerangriffe und Geheimdienstoperationen. So beschuldigt jüngst Tschechien russische Dienste, für Explosionen in einem Munitionslager in Vrbetice im Osten des Landes im Jahr 2014 verantwortlich zu sein. Zudem verurteilt die EU unter anderem Russlands anhaltende Einmischung in den Ukraine-Konflikt. Laut einem Bericht der Süddeutschen sollen bei dem Präsenz-Gipfel Handys und Tablets draußen bleiben - auch aus Sorge, Moskau könne über die Geräte „mitlauschen“.

EU und Russland: Borrell soll Bericht erstellen - weiteres Vorgehen noch unklar

Der Bericht über die Bestandsaufnahme zu den Beziehungen zwischen der EU und Russland soll bis zum Juni-Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs vorgelegt werden. Was dann mit ihm passieren soll, wird allerdings offengelassen. So hielten es EU-Diplomaten zuletzt für unwahrscheinlich, dass der Bericht zu einem grundlegenden politischen Kurswechsel der EU führen könnte. Auch Russland hatte den Tonfall zuletzt verschärft.

Auch in dem Entwurf für die Abschlusserklärung des am Montagabend beginnenden - und bis Dienstag andauernden - Gipfels wird noch einmal betont, dass die EU weiter zu ihren im März 2016 festgelegten fünf Grundsätze für die Beziehungen zwischen der EU und Russland stehe. Diese legen fest, dass die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen zum Konflikt in der Ostukraine die wesentliche Voraussetzung für jedwede grundlegende Änderung der Haltung der EU gegenüber Russland ist. (fn/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN-MEDIA.