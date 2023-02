EU-Sondergipfel zu Ukraine-Hilfen: Symbolträchtiger Besuch von Selenskyj in Brüssel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (l) und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron im vergangenen Sommer in Kiew. © Ludovic Marin/AFP POOL/AP/dpa

Die EU will in einem Sondergipfel über weitere Hilfen für die Ukraine beraten. In Brüssel wird dabei auch Präsident Selenskyj erwartet. Der News-Ticker.

EU-Gipfel mit Selenskyj : Der ukrainische Staatschef fliegt gemeinsam mit Macron nach Brüssel.

Der ukrainische Staatschef fliegt gemeinsam mit Macron nach Brüssel.

München – Nach seinen Besuchen in London und Paris wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag (9. Februar) in Brüssel erwartet. Selenskyj kündigte an, dass er dort mit Staats- und Regierungschefs der EU zusammentreffen wolle. In Brüssel findet am Donnerstag und Freitag ein Sondergipfel der EU statt, bei dem es um weitere Ukraine-Hilfen gehen soll. Themen sind auch die Migration sowie die Wettbewerbsfähigkeit der EU.

EU-Gipfel mit Selenskyj – ukrainischer Staatschef fliegt gemeinsam mit Macron

Selenskyjs Teilnahme an dem Gipfel rund zwei Wochen vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar soll ein Symbol der Einheit Europas gegenüber Russland sein. Am Mittwochabend traf Selenskyj in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Zuvor hatte der ukrainische Präsident London besucht, wo er mit Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. zusammenkam.

Macron und Selenskyj wollen nun zusammen nach Brüssel fliegen. Wie der Elysée-Palast mitteilte, werden Macron und Selenskyj gegen 8.30 Uhr von Villacoublay nahe der französischen Hauptstadt aus starten. Ihre Ankunft in Brüssel wird für 10.00 Uhr erwartet. Selenskyj ist mit seiner aktuellen Reise zum zweiten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Ausland unterwegs.