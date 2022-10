EU-Kommission empfiehlt Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina - „Historische Chance“

Der zuständige Kommissar der EU-Kommission Oliver Varhelyi Ende September bei einer Pressekonferenz in Kiew. Nun sprach er von einer „historischen Chance“ für Bosnien-Herzegowina. © IMAGO/Ruslan Kaniuka/NurPhoto

Nach der Ukraine und Moldau empfiehlt die EU-Kommission nun auch Bosnien-Herzegowina als EU-Beitrittskandidaten und spricht von einer „historischen Chance“.

Brüssel - Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, auch den Balkanstaat Bosnien-Herzegowina zu einem offiziellen Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. „Ich fordere die Führung des Landes auf, diese historische Chance zu nutzen“, sagte der zuständige Kommissar Oliver Varhelyi am Mittwoch zur Vorstellung einer Empfehlung an die 27 EU-Mitgliedstaaten.

Nach Ukraine und Moldau schlägt EU-Kommission nun auch Bosnien-Herzegowina für EU-Beitritt vor

Bereits im Juni hatten die EU-Staaten nach einer Empfehlung der Kommission die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den EU-Beitritt ernannt. Beitrittsverhandlungen sollen aber erst nach der Erfüllung von Reformauflagen beginnen. Dieses Vorgehen schlägt die Kommission nun auch für Bosnien-Herzegowina vor.

Vor allem Länder wie Österreich hatten im Zuge der Entscheidung für die Ukraine und Moldau darauf gedrungen, bei Bosnien-Herzegowina ebenfalls diesen Weg zu gehen. Dem Land wurde bereits 2003 der EU-Beitritt in Aussicht gestellt, 2016 reichte es offiziell einen Aufnahmeantrag ein. 2019 wurde dann allerdings entschieden, dass das Land erst dann den Beitrittskandidatenstatus bekommen soll, wenn es 14 Reformauflagen erfüllt hat.

EU-Beitritt Bosnien-Herzegowinas an Reihe von Reformschritten geknüpft

In dem vorherigen Bericht war die EU-Kommission zu dem Ergebnis gekommen, dass es zuletzt nur geringe Fortschritte gegeben hat. Varhelyi betonte nun, für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen sei weiter entscheidend, dass die Auflagen erfüllt werden. Dabei geht es unter anderem um Reformen in Justiz und Verwaltung.

Beitrittskandidaten zur EU müssen die Kopenhagener Kriterien erfüllen, dazu gehört unter anderem eine funktionierende Marktwirtschaft, eine stabile Demokratie und rechtsstaatliche Ordnung. Das Land muss auch die Fähigkeit haben, den Verpflichtungen einer EU-Mitgliedschaft nachzukommen – das sogenannte „Acquis-Kriterium“.

Dem Kandidatenstatus und allen weiteren Schritten auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft müssen alle 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union zustimmen. Der Zeithorizont eines Beitritts dauert in der Regel mehrere Jahre. Am längsten dauert es bislang bei der Türkei, die im Jahr 1987 erstmals einen Antrag auf Mitgliedschaft stellte, aber noch immer kein EU-Mitglied ist. Am schnellsten ging es bei Finnland: Drei Jahre nach dem Antrag war das Land EU-Mitglied (dpa/bme).