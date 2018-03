EU will schärfer gegen Niedrigsteuern vorgehen

Wirtschafts-Kommissar Pierre Moscovici will härter gegen Niedrigsteuern in der EU vorgehen.

Kampf gegen Steuerdumping

Die EU möchte weitere gegen Steuerdumping in den eigenen Reihen vorgehen. Das beschloss die Kommission am Mittwoch in Brüssel. Auch Kernländer der Union wären betroffen.