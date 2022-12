Größerer Schmiergeldzahler als Katar? Nun rückt Marokko im EU-Skandal ins Fadenkreuz

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Plötzlich am Pranger: Marokko soll eine größere Rolle im EU-Korruptionsskandal spielen als gedacht. Bislang blieb das Land unbehelligt – im Gegensatz zu Katar.

Brüssel – Schmiergeldzahlungen im großen Stil: Marokko spielt im EU-Korruptionsskandal offenbar eine viel größere Schlüsselrolle als bisher bekannt. So soll der marokkanische Auslandsgeheimdienst DGED auf höchster Ebene involviert gewesen sein und Europaabgeordnete mit Geld und Geschenken beeinflusst haben. Das berichtet der Spiegel am Donnerstag (29. Dezember) unter Berufung auf Ermittlungsdokumente. Demnach begann die Bestechung aus dem Land noch vor jener aus Katar. Dennoch blieb der nordafrikanische Staat bislang in den Reaktionen und Konsequenzen unbehelligt.

EU-Korruptionsskandal: Marokko soll größere Rolle in der Affäre um Eva Kaili und Panzeri spielen

Seit zwei Wochen beschäftigt der EU-Korruptionsskandal die Ermittler der belgischen Justiz. Der Vorwurf: Katar und Marokko sollen Europaabgeordnete mit Geld und Geschenken bestochen haben. Bei einer Razzia in 18 Wohnungen und Büros wurden 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt und fünf Personen verhaftet. Darunter befinden sich die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlamentes, Eva Kaili, sowie ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi, die ihrerseits in Geständnissen zumindest einen Teil der Vorwürfe eingeräumt haben. Als Drahtzieher gilt aber der frühere EU-Politiker Pier Antonio Panzeri, der ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt.

Wer hatte alles Zugang zur früheren Vizeparlamentspräsidentin? Eva Kaili steht mit im Fokus des EU-Korruptionsskandals. © Jean-Francois Badias/ap/dpa

Über eine Nichtregierungsorganisation (NGO) soll Panzeri Gelder abgewickelt und verteilt haben. Vor allem aus Katar und Marokko flossen viele Mittel. Beide Länder bestreiten dies. Doch interne Papiere der Fahnder belegen wohl etwas anderes. So soll aufseiten Marokkos vor allem der derzeitige Botschafter in Polen als Schlüsselfigur zwischen dem afrikanischen Auslandsgeheimdienst und den EU-Parlamentariern fungiert haben. Laut Spiegel soll er Verdächtigen immer wieder Umschläge voller Geld überreicht haben. Darüber hinaus habe es auch wiederholt direkte Kontakte zwischen Panzeris Netzwerk und dem DGED gegeben.

Bestechung und Geldwäsche: Im EU-Skandal wollte Marokko offenbar die Fischereirechte beeinflussen

Dem Medienbericht zufolge sollten großzügige Geldzahlungen die Entscheidungen der Europäischen Union (EU) zu Fischereirechten oder der Kontrolle der Westsahara beeinflussen. Inwieweit dies gelang, ist unklar. Bislang konzentrierte sich das Europaparlament bei der Aufarbeitung vor allem auf Katar. Nachdem die Ermittler die mögliche Einflussnahme eines Golfstaates öffentlich bestätigt hatten, hatte das EU-Parlament Konsequenzen gezogen und angedachte Visa-Erleichterungen für Katar gestoppt und den Diplomaten die Zugangsberechtigung zur Brüsseler Institution entzogen.

Korruption im Europaparlament: Im Gegensatz zu Katar zogen die EU-Politiker bislang keine Konsequenzen

Obwohl auch stets Gerüchte um Bestechung aus Marokko die Runde machte, war das Land in den bisherigen Entschließungen zum EU-Skandal nicht bestraft worden – im Gegensatz zu Katar. Die Linksfraktion hatte zwar versucht, durch Änderungsanträge Marokko in der Resolution zu erfassen. Doch vergeblich, die konservative Europäische Volkspartei, inklusive aller anwesenden deutschen Christdemokraten, stimmte gegen den Antrag, wie t-online berichtet. Die Grünen stimmten geschlossen dafür, Liberale und Sozialdemokraten mehrheitlich dagegen.