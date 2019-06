EU-Menschenrechtskommissarin kritisiert Migrationspolitik scharf

Wenn die Dame also diese drei Begrifflichkeiten -die rechtlich alle unterschiedlich zu behandeln sind- locker flockig durcheinander wirft und dass dann noch mit Seenotrettung durch NGOs verknüpft, dann ist die gute Dame fehl am Platz.

Migranten müssen sich -wie in jedem anderen Land auf diesem Planeten- um das Recht bewerben, hier leben zu dürfen. Die Tatsache, dass jemand ein Schlauchboot besteigt und sich dann von einer NGO in die EU schleppen lässt, ist kein ausreichendes Bewerbungsverfahren. Dafür gibt es auch Gesetze.

"Europa fahre eine Abwehrhaltung gegen Flüchtende" Ein Großteil dieser Menschen sind keineswegs "Flüchtende", sondern Wirtschaftsmigranten , die sich in Europa/Deutschland ein besseres Leben erhoffen. Sie bringen keine (ausreichenden) Qualifikationen mit, um hier ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, sondern wandern stattdessen in die europäischen Sozialsysteme ein. Dementsprechend ist es nur rational, gegen diese Migranten "eine Abwehrhaltung zu fahren". Das Asylrecht bezieht sich nur auf wirkliche Flüchtlinge: politisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge!

"dafür droht Italien beispielsweise mit drakonischen Geldstrafen." Nein, Italien droht nicht für die Rettung der Migranten mit Geldstrafen, sondern nur im Falle des illegalen Shuttle-Services in die EU, also für die unerlaubte Einfahrt in italienische Häfen .

Solange ein Migrant als Flüchtling deklariert wird, und immer wieder die Argumentationskette auf Flucht gelenkt wird, werde ich ausser der Überschrift nichts mehr dahingehendes lesen. "Halb Afrika ist auf der Flucht" - nun vielleicht versucht man mal in Europa umzudenken, und vorallem eine klare Definition zu finden. Vorallem wird fast jedem Asylanten eine gesundheitliche Schädigung nachgesagt, eigenartig. Sicher hinterlässt eine tatsächliche Flucht Spuren, denen soll geholfen werden. Einem Wirtschaftsmigranten, der in ein Schlauchboot steigt, und kurz vor der spanischen Küste oder in anderen Gegenden "aufgelesen" wird, dem kann man klare Kante zeigen, und ihn nicht zum Asylanten oder Flüchtling machen. Ob die Frau Eu-kommissarin auch mal in deutsche Gegenden kommt, wo die sogenannten Flüchtlinge aus Nigeria, Mosambique, oder anderen afrikanischen Ländern in einer wundervollen Symbiose aus betreuten Helfern und Polizei (teils tägliche Einsätze) in einer Unterkunft kein/kaum Zusammenleben praktizieren? Finde den Fehler. Ich habe viele Menschen aus ettlichen Ländern kennengelernt, deren Kultur und Benehmen, aber manches Benehmen von Schutzsuchenden kann und werde ich nicht verstehen können.

Deutschland wird als Land dargestellt, wo immer "hierher" schreit. Mir kommt es so vor, als denkt niemand an die Zusammenhänge, die in Folge entstanden sind, entstehen, oder noch werden. Wo sind sie, die Hilfen vor Ort, nein, man gründet einfach einen neuen Verein, der wiederrum dafür sorgt, dass das Chaos weitergeht.

Ich helfe auch gern vom Herzen her, aber in manchen Dingen spricht die Vernunft zu mir.