Korruptionsskandal im EU-Parlament – Justiz erlässt Anklage gegen vier Verdächtige

Von: Kathrin Reikowski

Korruptionsskandal im Europäischen Parlament: Die belgische Polizei hat insgesamt fünf Menschen festgenommen, darunter Vize-Präsidentin Kaili. Es geht wohl um Katar.

Update vom 11. Dezember, 13.53 Uhr: In Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im EU-Parlament hat die belgische Justiz Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen. „Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Offen blieb zunächst, ob auch die festgenommene Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili dazu gehört. Zwei weitere Festgenommene wurden vom Untersuchungsrichter wieder freigelassen. Der Skandal dreht sich um den Verdacht, dass der Golfstaat und Fußball-WM-Ausrichter Katar mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versuchte, Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen.

„Kriminelle Energie“: Barley wettert gegen EU-Politiker unter Korruptionsverdacht

Update vom 11. Dezember, 8.48 Uhr: „Korruption ist Gift für die Demokratie“: Mit diesen Worten hat sich die SPD-Europaabgeordnete Katarina Barley irritiert und enttäuscht über den Korruptionsskandal im EU-Parlament geäußert. Eigentlich habe das Parlament strenge Regeln für die Arbeit von Lobbyisten, strengere als die meisten nationalen Parlamente, sagte Barley in den ARD-“Tagesthemen“.

Korruption im EU-Parlament: „Nur mit den Mitteln des Strafrechts ran“

„Aber wenn wirklich kriminelle Energie im Spiel ist, dann hilft eben auch kein Verhaltenskodex und keine Offenlegungspflicht. Dann kann man nur mit den Mitteln des Strafrechts ran“, sagte Barley mit Blick auf die festgenommene Eva Kaili und vier weitere Verdächtige. An diesem Sonntag (11. Dezember) will die belgische Justiz darüber entscheiden, ob die fünf im Gefängnis bleiben.

Eva Kaili: die griechische Politikerin am 7. Dezember 2022 im EU-Parlament in Brüssel © Eric Vidal/European Parliament/AFP

Korruption in der EU: Vizepräsidentin des Parlaments wird nach Festnahme suspendiert

Update vom 10. Dezember, 22.20 Uhr: Die wegen Korruptionsvorwürfen festgenommene EU-Abgeordnete Eva Kaili ist als Vizeparlamentspräsidentin des Europäischen Parlaments suspendiert worden. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola entzog der 44-Jährigen „mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben“ als ihre Stellvertreterin, wie eine Sprecherin Metsolas am Samstagabend mitteilte. Kaili und vier weitere Verdächtige waren am Freitag in Brüssel im Zuge von Ermittlungen zu einer Korruptionsaffäre im EU-Parlament festgenommen worden.

Update vom 10. Dezember, 14.38 Uhr: Die griechische sozialistische Partei Pasok drängt die festgenommene Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili, zum Verzicht auf ihren Sitz im Europaparlament. In der Partei werde „Druck ausgeübt, damit Frau Kaili ihren Parlamentssitz abgibt“, sagte ein Mitglied der Sozialistischen Partei Griechenlands am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Athen.

Katar-Korruptionsskandal im EU-Parlament: Belgische Polizei nimmt Vizepräsidentin fest

Die belgische Polizei hatte Pasok-Mitglied Kaili wegen Korruptionsverdachts, bei dem das Fußball-WM-Gastgeberland Katar eine zentrale Rolle spielt, am Freitagabend in ihrer Brüsseler Wohnung festgenommen. Zuvor waren bereits vier Italiener festgenommen worden.

Unter ihnen ist Kailis Lebensgefährte Francesco Giorgi, der parlamentarischer Mitarbeiter der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament ist. Festgenommen wurden zudem der ehemalige sozialdemokratische Europaabgeordnete und heutige Chef der Nichtregierungsorganisation Fight Impunity, Pier Antonio Panzeri, sowie der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), Luca Visentini.

Korruptionsskandal erschüttert EU-Parlament: Experte glaubt an weitere Enthüllungen

Update vom 10. Dezember, 14 Uhr: Ein Korruptionsskandal erschüttert die EU. Daniel Freund, Chef der EU-AG „Anti-Korruption“ befürchtet im Gespräch mit IPPEN.MEDIA, dass die Ermittlungen noch nicht zu Ende sind – und fordert strengere Lobbyregeln.

Update vom 10. Dezember, 7.55 Uhr: Der Korruptionsskandal im EU-Parlament zieht weitere Kreise. Wie in den frühen Morgenstunden bekannt wurde, hat die belgische Polizei insgesamt fünf Menschen festgenommen, darunter die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili.

Korruptionsskandal im EU-Parlament: Vize-Präsidentin festgenommen

Die Griechin war am Freitagabend bereits aus ihrer Partei, der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok), ausgeschlossen worden. Die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament setzte Kailis Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung aus. Nach Angaben der belgischen Staatsanwaltschaft gab es in dem Fall am Freitag 16 Durchsuchungen. Fünf Personen wurden festgenommen. Kaili ist eine von 14 Vize-Präsidentinnen und -Präsidenten des Parlaments.

Eva Kaili sitzt seit 2014 im Europäischen Parlament. © IMAGO/Eurokinissi

Bei den Ermittlungen gehe es um eine mutmaßliche kriminelle Organisation, versuchte Einflussnahme durch einen Golfstaat sowie Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche, teilte die Behörde mit. Man habe seit mehreren Monaten den Verdacht, dass ein Golfstaat versuche, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Medienberichten zufolge handelt es sich um Katar. Beträchtliche Geldsummen oder Sachgeschenke seien vermutlich an Personen im Parlament verteilt worden, die eine politische oder strategische Position innehätten.

Festnahmen im EU-Parlament: Katar sei „führend bei den Arbeitsrechten

Die nun festgenommene Kaili hatte noch am 21. November eine Rede im Europaparlament zur derzeit laufenden Fußball-WM in Katar gehalten. Darin bezeichnete die 44-jährige Politikerin das Sport-Ereignis als Beweis dafür, „dass Sportdiplomatie einen historischen Wandel in einem Land bewirken kann, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert haben“. Katar sei „führend bei den Arbeitsrechten“. Die Mehrheit der EU-Abgeordneten äußerte sich derweil deutlich kritischer. IPPEN.MEDIA war damals vor Ort.

Korruption durch Katar? Festnahmen im EU-Parlament

Brüssel - Es soll um mutmaßliche Bemühungen des Golfstaats Katar, „die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des Europäischen Parlaments zu beeinflussen, indem er beträchtliche Geldsummen zahlt oder bedeutende Geschenke macht“ gehen: In Belgien wurden am Freitag vier Männer wegen Korruptionsverdacht festgenommen. Alle Festgenommenen sollen italienische Staatsbürger oder Menschen italienischer Herkunft sein. Ermittelt wird laut der belgischen Bundesstaatsanwaltschaft wegen „bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche“.

Die Bundesstaatsanwaltschaft bestätigte die Festnahmen, machte aber keine weiteren Angaben zu den Verdächtigen oder ihrer Nationalität. Es handle sich aber um Persönlichkeiten, die „eine bedeutende politische und/oder strategische Position“ im Parlament innehaben. Die Bundesstaatsanwaltschaft ist in Belgien für die Verfolgung von organisierter Kriminalität und Terrorismus zuständig.

Korruption durch Katar: 16 Durchsuchungen in Brüssel

Insgesamt fanden den Angaben zufolge am Freitag 16 Durchsuchungen in Brüssel statt, einem der Arbeitsorte des Europäischen Parlaments. Dabei habe die Polizei Datenträger und Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro beschlagnahmt.

Gemeinsamen Recherchen der französischsprachigen belgischen Tageszeitung „Le Soir“ und der flämischsprachigen Wochenzeitung „Knack“ zufolge handelt es sich bei dem beschuldigten Ex-Europaabgeordneten um den italienischen Sozialdemokraten Pier Antonio Panzeri, der von 2004 bis 2019 im Parlament saß und heute die Nichtregierungsorganisation (NGO) Fight Impunity leitet, die sich gegen Menschenrechtsverletzungen wendet. Eine Anfrage von AFP zu den Ermittlungen ließ Fight Impunity zunächst unbeantwortet.

„Le Soir“ und „Knack“ zufolge wurden zudem ein parlamentarischer Mitarbeiter und der Vorsitzende einer weiteren NGO festgenommen - sowie der Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB), der Italiener Luca Visentini. Der IGB teilte auf seiner Website mit, die Organisation sei „über die in der Presse verbreiteten Informationen informiert“, lehne jedoch „zum jetzigen Zeitpunkt“ jeglichen Kommentar ab.

Korruption wegen Katar: Französische Justiz ermittelt seit drei Jahren

Visentini hatte noch in dieser Woche in einem am Freitag von AFP veröffentlichten Interview über die Situation der Arbeiter in Katar gesprochen. Er rief in dem Gespräch insbesondere dazu auf, „weiterhin Druck auf die Behörden und Arbeitgeber auszuüben“, um bessere Löhne und mehr Mobilität bei der Arbeit zu erreichen.

NGOs werfen Katar, wo seit Mitte November die Fußballweltmeisterschaft 2022 stattfindet, seit Jahren vor, die Menschenrechte Hunderttausender Wanderarbeiter aus Asien und Afrika zu missachten. Als Reaktion darauf setzte Doha Arbeitsrechtsreformen in Kraft. Diese wurden von Gewerkschaften zwar begrüßt, sie fordern jedoch weiterhin eine strengere Durchsetzung der neuen Regeln.

Die französische Justiz ermittelt zudem seit drei Jahren wegen mutmaßlicher Korruption bei einem gemeinsamen Mittagessen französischer und katarischer Vertreter im Elysée-Palast in Paris Ende 2010, das die kurz darauf erfolgte Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar begünstigt haben soll. (AFP)