Königsmacherin für EU-Spitzenposten: Konservative buhlen um Melonis Gunst

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Ursula von der Leyen begrüßt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor einem Gipfeltreffen des Europäischen Rates in Brüssel am 15. Dezember 2022. © Ludovic Marin/AFP

Bevor sich das EU-Parlament im kommenden Jahr neu aufstellt, versuchen Konservative ihre Kräfte zu bündeln. Eine entscheidende Rolle spielt dabei Giorgia Meloni.

Rom/Brüssel – Auch wenn die EU-Parlamentswahl voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 stattfindet, bringen sich Konservative schon jetzt in Position, um ihre Macht im kommenden Jahr innerhalb Europas auszubauen – oder zu erhalten. Mittendrin: die italienische Premierministerin Giorgia Meloni. Die 46-Jährige, die erst seit vergangenen Oktober Staatschefin Italiens ist, steht allerdings nicht als mögliche EU-Kandidatin in den Startlöchern, sondern wird aktuell von konservativen Politikerinnen und Politikern um ihre Gunst umworben.

Unter den Spitzenkonservativen, die sich zuletzt mit Meloni trafen, sind unter anderem EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sowie Manfred Weber (beide CSU), Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). Sowohl Weber als auch von der Leyen – die eine erneute EU-Kandidatur bislang offen ließ – sollen stundenlange Einzelgespräche mit der italienischen Premierministerin geführt haben.

Die Idee: Giorgia Meloni soll in ein Rechtsbündnis eingebunden werden, welches im Parlament und im Europäischen Rat über genügend Einfluss verfügt, um bei der Ernennung der europäischen Führungsriege mitzubestimmen. Neu besetzt werden unter anderem die Posten der Kommissionspräsidentin sowie der des EU-Ratsvorsitzenden.

Rechten-Bündnis in der EU: Es droht ein Spiel mit dem Feuer

Die EVP – ein Dachverband der Mitte-Rechts-Parteien in der EU – reichte einst von der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel bis zum Forza-Italia-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Die Fraktion kontrolliert zwar noch immer die Kommission und das Parlament, verliert aber zunehmend aber an Einfluss innerhalb der Union. Grund dafür sind auch die Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) – eine aufstrebende EU-Partei, deren Vorsitzende Meloni seit September 2020 ist. Teil der Fraktion sind rechtsextreme Schwedendemokraten, die spanische Vox sowie einwanderungsfeindliche Hardliner aus Italien.

Während die ECR wächst, hat die EVP vor allem in Frankreich und Deutschland Verluste erlitten. Ein rechtes Bündnis würde der EVP daher nur zugutekommen – denkt man an die Kooperation der Republikaner mit Donald Trump, könnte es sich dabei aber auch um ein Spiel mit dem Feuer handeln. Die führen Köpfe der EVP scheinen derzeit jedoch nicht besorgt zu sein.

„Es kann sicherlich ein Bündnis geben, das vielleicht auf die Liberalen ausgeweitet wird“, sagte der stellvertretende italienische Ministerpräsident Antonio Tajani Anfang Januar. Er bezog sich dabei auf die EVP und die ECR sowie auf die Liberalen der Renew-Gruppe, deren mächtigstes Mitglied der französische Präsident Emmanuel Macron ist.

Italien ist stark verschuldet: Meloni benötigt die EU – und ein rechtes Bündnis?

Auf die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit Meloni sagte EVP-Generalsekretär Thanasis Bakolas im Gespräch mit Politico, er sei „offen für alles“. Bakolas sagte, er möchte sein „Zelt vergrößern. Ich verstehe nicht, warum ich dieses politische Spiel nicht so spielen kann, wie es in jedem anderen Land gespielt wird.“ In der Vergangenheit äußerten sich Konservative jedoch vorsichtiger über ein mögliches Bündnis. Man wolle Meloni nicht von der ECR abwerben, hieß es.

Wie auch immer ein rechtes Bündnis innerhalb der Partei aussehen würde: In Italien hat Meloni das Sagen – und will dies weiterhin. „Italien ist zum Laboratorium des rechten Zentrums geworden, in dem die Rechten führen und die gemäßigten Mitglieder der EVP mitziehen“, sagte Marco Damilano, politischer Analyst, im italienischen Fernsehen. „Nationalisten wie Meloni bewegen sich auf die EU zu – aber auf die EU, die ihnen vorschwebt“, fügte er hinzu.

Ein Bündnis mit der EVP wäre für Meloni alleine deshalb von Vorteil, weil Italien angesichts seiner Rekordverschuldung die Unterstützung der EU auf Jahre benötigt. Denn die Macht in der Heimat dürfte rasch schwinden, wenn Italiens Stern am EU-Himmel sinken sollte. Damilano fasste die Situation prägnant zusammen, als er erklärte, in Rom stark und in Brüssel schwach zu sein, „könnte tödlich“ für Giorgia Meloni enden. (nak)