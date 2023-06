EU-Ratspräsident will Russland für Staudamm-Zerstörung zur Verantwortung ziehen

Charles Michel © Nicolas Landemard / Le Pictorium/IMAGO

EU-Ratspräsident Charles Michel hat Russland für die wohl absichtliche Zerstörung eines Staudamms in der Ukraine verantwortlich gemacht.

Brüssel in Belgien - Er sei „schockiert über den beispiellosen Angriff auf den Nowa-Kachowka-Staudamm“, schrieb Michel am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Die Zerstörung ziviler Infrastruktur gilt klar als Kriegsverbrechen - und wir werden Russland und seine Stellvertreter zur Verantwortung ziehen“, schrieb Michel.

Der Ratspräsident will den Vorfall demnach Ende Juni beim nächsten EU-Gipfel in Brüssel zur Sprache bringen. Es müsse Hilfen für die überfluteten Gebiete in der ukrainischen Region Cherson im Süden des Landes geben, betonte Michel. Seine Gedanken seien bei den „Familien in der Ukraine, die von dieser Katastrophe betroffen sind“.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor nach einer Explosion an dem Staudamm den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Er machte „russische Terroristen“ verantwortlich und sprach ebenfalls von einem „Kriegsverbrechen“. lob/cp

IAEA: Kein „unmittelbares nukleares Risiko“ für Akw nach Staudamm-Beschädigung

Die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) sieht nach der Beschädigung des Kachowka-Staudamms in der ukrainischen Region Cherson „kein unmittelbares nukleares Risiko“ für das Akw Saporischschja. „Die Experten der IAEA“ seien vor Ort und „beobachten die Situation“, teilte die Organisation am Dienstag im Onlinedienst Twitter mit. Das größte Kernkraftwerk Europas wird durch den Staudamm mit Kühlwasser versorgt. aka/kbh