EU fordert Russlands Abzug von AKW Saporischschja

Die Kämpfe um das AKW Saporischschja bergen eine großes Risiko. © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy

Im UN-Sicherheitsrat hat die EU Russland dazu aufgefordert, sofort aus dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja abzuziehen.

New York/Kiew - Die Europäische Union hat Russland im UN-Sicherheitsrat zum sofortigen Abzug vom ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja aufgefordert. «In den vergangenen Monaten haben wir ein aufkommendes Risiko einer nuklearen Katastrophe in Europa gesehen. Es ist bedauerlich, dass wir sogar sagen müssen, dass ein Kernkraftwerk niemals als Militärstützpunkt genutzt werden sollte», sagte der UN-Botschafter der Europäischen Union, Silvio Gonzato, am Mittwoch in New York. Zudem appellierte er an Moskau, ein internationales Expertenteam auf das Werksgelände zu lassen.

Russland hatte das größte europäische AKW wenige Tage nach dem Überfall auf das Nachbarland unter seine Kontrolle gebracht. Saporischschja liegt im Süden der Ukraine. Immer wieder gibt es dort Kämpfe. Der Krieg dauert inzwischen ein halbes Jahr.

Mehr als 50 Länder fordern Russland zu Ende des Kriegs auf

Ein halbes Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben mehr als 50 Länder - darunter die USA, alle EU-Staaten und Großbritannien - den Angriffskrieg verurteilt. «Wir fordern die Russische Föderation auf, ihre völlige Missachtung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen, des humanitären Völkerrechts und der internationalen Menschenrechtsgesetze, zu beenden», sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kislizia am Mittwoch in New York im Namen der beteiligten Staaten. (dpa)