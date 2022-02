EU und UNDP ziehen Unterstützung für umstrittenes Kosovo-Projekt zurück

Das Projekt im Kosovo ist wegen Bezügen zu NS-Zeit umstritten © Arne Immanuel Bänsch / dpa

Die Europäische Union (EU) und das UN-Entwicklungsprogramm UNDP ziehen ihre Unterstützung für ein umstrittenes Projekt im Kosovo mit Bezügen zur NS-Zeit zurück.

Pristina - Die Europäische Union (EU) und das UN-Entwicklungsprogramm UNDP ziehen ihre Unterstützung für ein umstrittenes Projekt im Kosovo mit Bezügen zur NS-Zeit zurück. Ihr Beitrag zu den Arbeiten an der Renovierung eines historischen Gebäudes in der kosovarischen Stadt Mitrovica sei gestoppt worden, teilten die Organisationen am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Renoviert werden sollte das Haus der Familie Deva in Mitrovica, ein für das Kosovo einzigartiges Baudenkmal der europäischen Moderne aus den 1930er-Jahren. Nach dem Umbau sollte darin ein Kultur- und Begegnungszentrum eingerichtet werden. Umstritten ist das Projekt, weil sich ein früherer Besitzer des Hauses, der Politiker Xhafer Deva, im Zweiten Weltkrieg als Kollaborateur der deutschen Besatzer auf dem Balkan hervorgetan hatte. Deva war auch ein Gründer der aus Albanern rekrutierten SS-Division «Skanderbeg».

«UNDP und EU bringen ihr tiefstes Bedauern über die unbeabsichtigte Verletzung von Gefühlen zum Ausdruck, die durch die Ankündigung der Renovierungsarbeiten unter Ignorierung des historischen Hintergrunds der Person von Xhafer Deva entstand», hieß es in der Stellungnahme der beiden Organisationen.

Der kosovarische Kultusminister Hajrulla Ceku zeigte Unverständnis für die Kritik an der Renovierung des Deva-Hauses. «Wir ergehen uns nicht in Geschichtsrevisionismus und rehabilitieren keine (historischen) Figuren», teilte er in Pristina mit. Quelle der Kritik sei der «unnötige Lärm» des Nachbarlandes Serbien, das den seit 2008 bestehenden Staat Kosovo nicht anerkennt. (dpa)