Euro auf einmonatigem Höchststand - Söder fordert Zinserhöhungen von EZB

Markus Söder (CSU) © Sven Hoppe / dpa

Der Euro erreichte am Donnerstag einen einmonatigen Höchststand und setzte damit seine Erholung fort. Unterdessen fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die EZB zu Zinserhöhungen auf.

Frankfurt/Main - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag seine Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1184 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt vor etwa einem Monat. Am Morgen betrug der Kurs 1,1160 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1126 Dollar festgesetzt.



Am Donnerstag blicken Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und für den gesamten Währungsraum auf dem Programm. In den USA werden die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die die Richtung für den am Freitag erwarteten monatlichen Jobbericht der Regierung vorgeben. Zur Geldpolitik äußern sich einige prominente Vertreter aus den Zentralbanken.

Söder fordert EZB zu Zinserhöhungen auf

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert die Europäische Zentralbank (EZB) zu härteren Maßnahmen gegen die Inflation auf. «Die Zinsen müssen wieder steigen», sagte der CSU-Politiker der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Die Preisstabilität sei Kernauftrag der Notenbank. «Die EZB muss jetzt schnell die richtigen Maßnahmen ergreifen, damit die Einkommen und Ersparnisse unserer Bürgerinnen und Bürger nicht länger entwertet werden.»



Am Mittwoch hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Im Februar hatte die Jahresinflationsrate noch bei 5,1 Prozent gelegen. Ökonomen rechnen für das Gesamtjahr derzeit mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von mehr als sechs Prozent.

Die EZB strebt für den Euroraum insgesamt stabile Preise bei einer jährlichen Teuerungsrate von zwei Prozent an. Europas Währungshüter rechneten zuletzt für den Währungsraum der 19 Länder im laufenden Jahr mit einer Teuerungsrate von 5,1 Prozent.

Der Präsident des Steuerzahlerbunds, Reiner Holznagel, forderte in der «Bild» als Reaktion auf die steigende Inflation eine Verschiebung des Einkommenssteuertarifs zum Jahreswechsel. «Wenn die Statistiker sechs Prozent Inflation voraussagen, dann muss die Anpassung auch um sechs Prozent erfolgen.» (dpa)