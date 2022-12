EU schmeißt teure Metaverse-Party – und kaum einer kommt

Von: Lukas Rogalla

Die Europäische Kommission lädt zur Party ins eigens entwickelte Metaverse ein. © Screenshot Twitter @EU_Partnerships

Die EU will junge Leute ansprechen und sie für Politik begeistern. Leider hat ihre virtuelle Party niemanden interessiert.

Brüssel – Wo erreicht man junge Leute in diesen Zeiten und begeistert sie für Politik? Richtig, im Metaverse. Auch an der Europäischen Kommission ist diese Idee eines digitalen Raums mit all ihren Möglichkeiten nicht vorbeigegangen. So hat man mächtig Geld in die Entwicklung eines Metaverse investiert und gleich eine Party veranstaltet, um Werbung für die eigene Politik zu machen.

Immerhin 44 Leuten hatte der offizielle Trailer vor Beginn der Party auf Twitter gefallen. Am Ende waren es wohl nur fünf Leute, die die Einladung wahrgenommen haben, berichtet Vince Chadwick vom Portal Devex, der sich selbst dorthin verirrte. Die Anwesenden hätten sich auch noch über das Event lustig gemacht.

Metaverse-Party der EU floppt

Wer sich einloggt, könne mit seinem Avatar in Form einer bunten Büroklammer eine „surreale tropische Insel“ erkunden, erklärt Chadwick. Auf Videowänden wurden demnach Geschichten über die Entwicklungspolitik der EU gezeigt. Auf einer Strandparty tanzen scheinbar computergenerierte Figuren gleichmäßig im Takt. Delfine springen durch die Luft. Drohnen fliegen umher und tragen Bildschirme, auf denen Wörter wie „Bildung“ stehen.

Devex berichtet, dass der Aufbau der Metaverse-Plattform 387.000 Euro gekostet habe. Ziel des Events sei gewesen, junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren für die EU und die „Global Gateway Initiative“ zu begeistern. Genauer diejenigen, die der EU neutral gegenüber stehen und an Politik eher wenig Interesse zeigen. Weiter soll das Projekt die Tätigkeiten der Europäischen Kommission auf der ganzen Welt hervorheben. Man wolle ein Publikum finden, das die EU auf traditionellem Wege nicht erreicht.

EU entwickelt eigenes Metaverse: „Digitaler Müll“

Das Projekt war offenbar von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Selbst diejenigen, die direkt an der Entwicklung des Metaverse beteiligt waren, hätten kaum gute Worte übrig gehabt, berichtet Devex. Ihre Reaktionen auf den Trailer reichten demnach von „deprimierend und peinlich“ bis hin zu „digitaler Müll“.

Die auf der Metaverse-Party beworbene „Global Gateway Initiative“ hat aber einen ernsteren Hintergrund. Bis 2027 sollen 300 Milliarden Euro zur Verbesserung der Infrastruktur von Schwellenländern investiert werden. (lrg)