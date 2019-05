"Europawahl: „Weber-Effekt“ verliert in Bayern an Zugkraft - die kleinen Parteien legen zu"

Ist der "Weber Effekt" so etwas ähnliches wie der "Schulz Zug"? Dann wissen wir ja wie das endet :-)

Es stimmt zwar nicht, aber man kann es ja einfach mal als "alternative Fakten" verbreiten. Die Peergroup prüft es ohnehin nicht, sondern bejubelt alles, was ihr ins Konzept passt. Forsa hat die Grünen bei sämtlichen Umfragen im Januar bei 19 % bis 20 % für Bundestags- bzw. Europawahl gesehen.

Nebenbei kann man Bundestags- und Europawahl auch nicht direkt vergleichen. Da bei der Europawahl keine Sperrklausel gilt, haben auch kleinere Parteien eine Chance auf Sitze, so dass der Wähler nicht auf die größeren Parteien festgelegt ist, wenn er mit seiner Stimme tatsächlich Einfluss auf die Sitzverteilung im Parlament nehmen will. Bei der Europawahl dürften also "sonstige Parteien" tendenziell etwas besser abschneiden als bei der Bundestagswahl - auf Kosten größerer Parteien.