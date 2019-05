Europawahl 2019 im Live-Stream: Hier sehen Sie den Wahlabend online

Im Live-Stream zur Europawahl 2019 sehen Sie alle wichtigen Ereignisse des Wahlabends. Wir zeigen Ihnen die Ergebnisse und Reaktionen.

Europawahl 2019: Live-Stream ab 17.45 Uhr

Dieser Live-Stream wird vom BR zur Verfügung gestellt.

Europawahl 2019: Live-Stream am Wahlsonntag, 26. Mai

Straßburg - Der Sonntag ist ein „Superwahltag“: Politiker und Experten nennen die Europawahl (23. bis 26. Mai) eine „Schicksalswahl“. Neben den Wahlen in den 28 EU-Mitgliedstaaten wird auch in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Zudem stehen in neun Bundesländern Kommunalwahlen an.

Europawahl 2019 im Live-Stream

In Deutschland wird es bei ARD und ZDF und den dritten Programmen am Wahlsonntag wie bei der Bundestagswahl um 18.00 Uhr eine Prognose zur Europa- und zur Bremen-Wahl geben und dann ab ca. 18.15 Uhr regelmäßig neue Hochrechnungen. Deutsche Wahlforscher rechnen gegen 19.30 Uhr mit einer ersten Schätzung für das Gesamtergebnis der Wahl in ganz Europa. Das vorläufige amtliche Endergebnis für Deutschland wird für Mitternacht erwartet.

Zeitplan im Bayerischen Rundfunk

17.45 bis 19.15 Uhr: „Entscheidung in Europa – Wie wählt Bayern?“ (ab 18.00 Uhr exklusive Prognose, Hochrechnungen zu dem bayerischen Ergebnis, Zahlen aus Deutschland und den anderen europäischen Ländern)

21.45-22.15 Uhr: „Rundschau-Magazin“ (Live-Schalten, Analysen und Berichte)

22.15 Uhr: „Münchner Runde extra“ (Mit Politikern und Experten aus dem Wahlstudio)

23.00 Uhr: „Entscheidung in Bayern – Wie wählt Bayern?“ (Neue Ergebnisse aus ganz Europa und aktuelle Reaktionen)

Schätzungen und Hochrechnungen des EU-Parlaments

Das EU-Parlament wird um 18.00 Uhr eine erste Schätzung für sieben EU-Länder (Deutschland, Griechenland, Irland, Niederlande, Malta, Österreich, Zypern) veröffentlichen. Um 20.15 Uhr soll es eine erste EU-weite Schätzung geben. Die erste Hochrechnung ist für 23.15 Uhr geplant - also kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale in Italien. Die Hochrechnung wird sich auf vorläufige Ergebnisse aus 18 Staaten, Schätzungen aus acht Staaten und Vorwahl-Umfragen aus Großbritannien und Lettland stützen.

dpa/md