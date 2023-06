EVP-Chef für Einrichtung von Asylzentren an EU-Außengrenzen

Manfred Weber © Sachelle Babbar/IMAGO

Manfred Weber, der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), hat sich für die Einrichtung von Asylzentren an der EU-Außengrenze ausgesprochen.

Brüssel in Belgien - „Wir brauchen eine schnelle und rechtssichere Prüfung an den Außengrenzen“, sagte der CSU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) vom Samstag. Der Staat müsse entscheiden, wer nach Europa komme, nicht die Schlepperbanden.

„Wir müssen Humanität und Ordnung zusammenbringen“, sagte Weber. Hinsichtlich einer raschen Einigung der EU-Mitgliedsstaaten zeigte sich Weber zuversichtlich. Ihm zufolge könnte eine Einigung zu den EU-Plänen noch in diesem Jahr zustande kommen.



Es gebe „ein Momentum, dass Europa tatsächlich in der Lage ist, die Migrationsfrage wieder neu zu organisieren“, sagte der EVP-Chef. Er hoffe, dass unter der spanischen Ratspräsidentschaft ab Juli der gordische Knoten durchschlagen werden könne. „Ich setze auf die Bereitschaft von vielen Seiten, aufeinander zuzugehen.“



Hintergrund ist das bevorstehende Treffen der Innenministerinnen und -minister der EU am 8. Juni. Diskutiert werden weitere Maßnahmen zum Verhindern als illegal eingestufter Grenzübertritte an den Außengrenzen sowie Asylverfahren entweder dort in noch zu errichtenden Aufnahmeeinrichtungen oder sogar in Drittstaaten außerhalb der EU. Zudem könnten von deutscher Seite weitere Länder als sogenannte sichere Herkunftsländer ausgewiesen werden.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, an den EU-Asylplänen festzuhalten. Kritik an einer Verschärfung des Asylrechts auf EU-Ebene gibt es hingegen von den Grünen und Menschenrechtsorganisationen. kas/

EVP-Chef fordert neue EU-Rettungsinitiative für Flüchtlinge im Mittelmeer

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat angesichts zunehmender Flüchtlingsdramen im Mittelmeer eine „neue europäische Rettungsinitiative“ gefordert. „Ich würde mir wünschen, dass Europa wieder gemeinsam Verantwortung übernimmt, wie wir es schon einmal hatten“, sagte Weber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Samstag. Die Europäer führen „jetzt wieder in den Urlaub mit dem Wissen, dass dort viele Menschen sterben“.



Immer wieder kommt es im Mittelmeer zu Unglücken mit Flüchtlingsbooten. Die Route ist nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die gefährlichste aller Flüchtlingsrouten. Seit Jahresbeginn kamen nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR bei der gefährlichen Überfahrt 980 Menschen ums Leben.



Die erste Aufgabe für die Europäer sei, dort Leben zu sichern und Leben zu retten, sagte Weber der „NOZ“. Das sei eine staatliche Aufgabe, keine Aufgabe von Nichtregierungsorganisationen. Er würde sich wünschen, „dass wir neben der Unterstützung für Rettungsorganisationen wie Sea-Eye auch als Bundespolizei zum Beispiel Schiffe ins Mittelmeer schicken, um dort gemeinsam Verantwortung zu übernehmen als Europäer“.



Für ihn sei aber auch klar: Leben zu retten heiße nicht automatisch, Zugang nach Europa zu bekommen, sagte der EVP-Fraktionschef. An den EU-Außengrenzen müsse man unterscheiden zwischen Menschen, die nach dem Rechtsstatus Flüchtlinge seien, und denjenigen, die sich ein besseres Leben erhofften. „Wir können nicht sagen: Jeder, der nach Europa kommt, darf bleiben.“ Diejenigen, die keinen Aufnahmegrund hätten, müssten an der Außengrenze abgewiesen werden. kas/