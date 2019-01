Ex-AfD-Rechtsaußen Poggenburg gründet „Aufbruch deutscher Patrioten“ - das ist sein Ziel

Mal abgesehen davon, daß die Gegner der AfD sich mal einigen sollten, ob sie sie als nationalsozialistisch oder neoliberal beschimpfen:

"Neoliberalismus" ist ein Sammelbegriff für liberal orientierte Wirtschaftstheorien, die sich nach dem 2. Weltkrieg in Abgenzung zum laissez-faire-Kapitalismus des 19. Jhds. bildeten. Dazu zählt Hayek genauso wie Walther Eucken oder Alfred Müller-Armack, beides Väter der Sozialen Marktwirtschaft.

Was an einer Besinnung auf neoliberale Prinzipien verkehrt sein soll, erschließt sich mir nicht; ganz so schlecht ist Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten mit diesem Modell nicht gefahren.

Zu maßgeblichen Verwerfungen kommt es v.a. seit den 90er Jahren im Zuge der Globalisierung, die eben nicht nur einen im Grundsatz begrüßenswerten freien Handel, sondern mindestens im gleichen Maße die Durchsetzung der Interessen internationaler Großkonzerne bedeutet (der neoliberale Ludwig Erhard wäre da sicher sehr wachsam gewesen, der hat sich im rahmen der Antikartellgesetzgebung massiv mit den Industrieverbänden angelegt).

Wichtiger ist aber etwas ganz anderes. Wie schon Milton Friedman sagte:"You can have social welfare or you can have open borders but you cannot have both".

Man kann über dem weltweiten Durchschnitt liegende soziale Mindeststandards auf Dauer nur halten, wenn der Kreis der Berechtigten eingegrenzt wird.

Eine Politik, die auf Öffnung der Grenzen und in letzter Konsequenz uneingeschränkte Teilhabe ganz Europas oder sogar der ganzen Welt am deutschen Sozialsystem abzielt, vernichtet Vermögen und auch die Ansprüche auf Sozialleistungen der Einheimischen viel nachhaltiger als tatsächliche oder vermeintliche neoliberale Irrwege.

Von den alle Lebensbereiche betreffenden Folgen eines Zerfalls der Gesellschaft in verschiedene Gruppen unterschiedlicher Herkunft und kulturell-religiöser Prägung (bevor Sie aufheulen sollten Sie sich mal mit den Araberclans - alles Bürgerkriegs"flüchtlinge" der 80er Jahre - oder von mir aus auch mit den Verhältnissen in der frz. banlieu oder in englischen Städten wie Rotherham beschäftigen) reden wir da noch gar nicht.

Unter diesen Entwicklungen leidet die komplette Gesellschaft mit einer Ausnahme: den Angehörigen privilegierter Gruppen, die eben bspw. in den USA oder Australien Golfspielen gehen, wenn es in Europa zu ungemütlich wird.