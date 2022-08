„Müll, absoluter Müll“ - Merkel-Minister Schmidt schreit Journalisten an

Von: Felix Durach

Teilen

Der ehemalige Bundesminister und jetzige Bosnien-Repräsentant Schmidt leistete sich bei einer PK einen Wutausbruch und schrie die anwesenden Journalisten an.

Sarajevo – Der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt (CSU), hat auf einem Pressetermin am Mittwoch mit einem Wutausbruch für Aufsehen gesorgt. Der 64-Jährige war zwischen 2014 und 2018 Landwirtschaftsminister im Kabinett von Angela Merkel und ist seit knapp einem Jahr internationaler Repräsentant in der Hauptstadt Sarajevo.

CSU-Politiker Schmidt leistet sich in Bosnien Ausraster - „Müll, absoluter Müll“,

Nach einem Besuch in der Kleinstadt Gorazde wurde Schmidt von den anwesenden Journalisten auf eine mögliche Wahlreform angesprochen, die er trotz fehlender Einigkeit in der Politik durchsetzen könnte. Daraufhin platzte dem CSU-Mann offenbar der Kragen. „Müll, absoluter Müll“, polterte Schmidt sichtlich aufgebracht in Richtung der Journalisten.

„Ich stehe hier, weil ich mich um dieses Land sorge. Das ist eine Stadt, in der Menschen ihr Leben verloren haben und wir stehen hier nicht, um politische Spielchen zu spielen“, führte der hohe Repräsentant fort. Der CSU-Politiker sagte in eher undiplomatischem Ton weiter: „Die Leute hier verdienen es, dass die Politiker, die sie gewählt haben, arbeiten und sich nicht nur beschweren! Das ist das Kernproblem!“

Der damalige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt im Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 2014 im Deutschen Bundestag. (Archivbild) © Christian Thiel/imago-images

Ex-Bundesminister Schmidt mit Wutausbruch - „Ich habe diese Situation satt“

„Ich habe diese Situation satt. Jeder gibt jedem die Schuld. Freunde, so kommt man nicht nach Europa!“, so der 64-Jährige. Zu Schmidts Aufgabe als hoher Repräsentant gehört die Umsetzung des Dayton-Abkommens von 1995, das den Krieg beendet hatte, durch den sich Bosnien-Herzegowina vom damaligen Jugoslawien abgespalten hatte. Schmidts Ausraster wurde mehrfach auf Twitter geteilt.

Wahlen in Bosnien: Hoher Repräsentant Schmidt geriet wegen Gesetzesänderungen in die Kritik

Zuletzt war der CSU-Mann wegen einer angestrebten Änderung des Wahlrechts in Bosnien verstärkt in die Kritik geraten. Es wird vermutet, dass Schmidt die Einführung einer Drei-Prozent-Regel befürworten könnte. Diese würde wiederum dazu führen, dass in den Kantonen der bosniakisch-kroatischen Föderation, in denen weniger als drei Prozent einer Bevölkerungsgruppe leben, keine Delegierten dieser Bevölkerungsgruppe mehr ins Abgeordnetenhaus gewählt werden können.

Kritiker der angestrebten Gesetzesänderung sprechen von Diskriminierung und Apartheid. Die Bevölkerung in Bosnien setzt sich aus drei großen Volksgruppen zusammen: Bosniaken, Kroaten und Serben. Seit Ende des Krieges überwacht ein von den Vereinten Nationen eingesetzter Hoher Repräsentant die Umsetzung der zivilen Aspekte des Dayton-Abkommens. Die nächste Parlamentswahl in Bosnien stehen am 2. Oktober 2022 an. (fd)