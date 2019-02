Ex-Innenminister de Maizière rechnet ab - Heftige Vorwürfe gegen Seehofer 

Österreich hat ja einen etwa proportionalen Teil der illegalen Migration abbekommen und man sollte nicht Ursache und Wirkung verwechseln.

Ungarische und österreichische Behörden hatten die Situation im August 2015 noch einigermaßen im Griff,

bis die Entscheidung der Regierung Merkel, das Dublin-System gegenüber Syrern auszusetzen geradezu demonstrativ veröffentlicht wurde.

Als Reaktion DARAUF verweigerten Migranten ihre Registrierung in Ungarn, versammelten am Bahnhof und am 4.September begann eine Gruppe von kaum 3000 Personen, zu Fuß nach Westen zu marschieren. Sie wurden von Hilfsorganisationen versorgt und befanden sich am Abend des 4.September noch rund 100 km, also zwei Tagesmärsche von der österreichischen (!) Grenze entfernt.

Vor der Durchreiseeinladung Merkels hatte sich die österreichische Regierung eher vorsichtig verhalten und auf die Strafbarkeit von Schlepperei und illegaler Einreise hingewiesen.

Von hier angeblich befürchteten unmittelbar bevorstehenden unschönen Szenen und häßlichen Bildern am Inn war also am 4.September 2015 nichts in Sicht. Es gab daher auch keine Eile, eine Nacht- und Nebelentscheidung, soweit bekannt sogar ohne vorherige Absprache mit der CSU zu treffen.

Allerdings war am selben Tag auf Internetseite der Open Society Foundations zu lesen: “Refugees are people who should be able to make a decision about where they live and which society they contribute to based on freedom and not restrictive rules.”

Dem Dublin-System und der österreichischen und deutschen Rechtslage widersprechenden Reisewünschen wurde kurz darauf von Merkel und in der Folge dem damaligen SPÖ-Bundeskanzler Faymann entsprochen – sogar mit Sonderzügen.

Erst damit kam die Masse der in den folgenden Wochen einströmenden Migranten aus Griechenland, Türkei und Vorderasien in Bewegung. Hauptursache war die Ursache die von Merkel und de Maiziere ausgelöste Sogwirkung.

Und wenige Tage danach veröffentlichte ein ESI Institut den sogenannten Merkel Plan:

"First, Germany should commit to taking 500,000 Syrians over the next 12 months, with asylum applications made in an orderly way from Turkey. The German government is already anticipating and preparing for this number of arrivals.”

Man beachte die Einschätzung der Haltung der deutsche Regierung als „anticipating and preparing“, was nicht eben für

eine angeblich einmalige plötzliche Notsituation spricht, wobei bei heute nicht bekannt ist, wie dieses Institut überhaupt dazu kam, einen „Merkel-Plan“ zu erstellen.

Im Übrigen wurden die mit diesem Durchwinken geduldeten und geförderten hunderttausendfachen unkontrollierten Grenzübertritte

vom EuGH in einer Vorabentscheidung an ein österreichisches Verwaltungsgericht als illegal, also Unrecht, erkannt.