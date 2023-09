Expertin sieht kaum Hoffnung auf Wiederaufnahme von Getreideabkommen

Getreideabkommen (Symbolbild) © Sascha Steinach/Imago

Claudia Major, eine Expertin für Sicherheit, hält die Wahrscheinlichkeit einer Wiederbelebung des ukrainischen Getreideabkommens mit Russland für gering.

Mainz in Deutschland - Angesichts erneuter russischer Angriffe auf ukrainische Getreidehäfen kurz vor einem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan scheine da „wenig Bereitschaft zu sein“, sagte die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) am Montag im ZDF-Morgenmagazin.

Es sei schwer vorherzusagen, „ob es dem türkischen Präsidenten tatsächlich gelingt, Russland zu überzeugen, dieses Abkommen wieder aufzunehmen“, sagte Major. Die Expertin wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es „regelmäßige Gesprächskanäle zu Russland“ und „immer wieder Bemühungen“ um Verhandlungen gebe. „Doch Russland hat daran offensichtlich sehr wenig Interesse“, sagte Major. Moskau spiele „immer noch auf Sieg“.

Kreml-Chef Waldimir Putin empfängt am Montag den türkischen Präsidenten Erdogan in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi. Bei ihren Gesprächen dürfte es vor allem um eine Wiederbelebung des Getreideabkommens gehen, das den Export von ukrainischem Getreide und anderer Lebensmittel über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Das Abkommen war unter Vermittlung Ankaras und der UNO zustande gekommen und im Juli von Moskau aufgekündigt worden.



Wenige Stunden vor dem geplanten Treffen der beiden Staatschefs griff Russland nach ukrainischen Angaben erneut die Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau an. In der südlichen Region Odessa schoss die ukrainische Luftwaffe örtlichen Behörden zufolge 17 russische Drohnen ab. In der für den Getreideexport wichtigen ukrainischen Hafenstadt Ismajil richteten die Geschosse demnach etliche Schäden an. kas