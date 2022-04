Explosionen in Ministerium in Moldawien: Ukraine gibt Russland die Schuld - „Operation unter falscher Flagge“

Von: Patrick Mayer

Ein gepanzertes Militärfahrzeug der russischen Armee in Transnistrien. © IMAGO / ITAR-TASS

Am Montagabend werden Explosionen in einem Ministerium der von Moldawien abtrünnigen Region Transnistrien gemeldet. Das Gebiet grenzt an die Ukraine, Russland unterstützt das lokale Regime.

München/Tiraspol - Explosionen in Tiraspol: Nach Angaben örtlicher Behörden ist in Transnistrien in Moldawien das Ministerium für Staatssicherheit angegriffen worden. Die Behörden teilten am Montagabend (25. April) mit, dass das Gebäude mit Panzerabwehrmunition beschossen worden sei. Es habe wegen eines arbeitsfreien Tages keine Toten oder Verletzten gegeben.

Explosionen in Tiraspol (Transnistrien): Ukraine und Moldawien beschuldigen Russland

Bei Transnistrien handelt es sich um eine von Moldawien abtrünnige Region an der Grenze zur Ukraine, in der ein von Russland gestütztes Regime an der Macht ist. International wird Transnistrien nicht als eigenständig anerkannt. In der Region, in der knapp 500.000 Menschen leben, ist seit dem Ende der Sowjetunion die 14. russische Gardearmee stationiert. Über wie viele Soldaten diese verfügt, ist unklar.

Nach Bekanntwerden der Meldung beschuldigte der ukrainische Geheimdienst Russland, in Transnistrien „Operationen unter falscher Flagge“ durchzuführen, wie The Kyiv Independent berichtet. Die Regierung Moldawiens bezeichnete den Vorfall indes als „einen Vorwand, um Spannungen“ in der Region zu schaffen. Wie das ukrainische Verteidigungsministerium am Abend erklärte, plane der russische Geheimdienst, solche Operationen fortzusetzen, um das von Russland dominierte Gebiet Moldawiens an der Grenze zur Ukraine in den Krieg zu ziehen.

Explosionen in Transnistrien: 14. russische Armee ist in von Moldawien abtrünniger Region stationiert

Rund 30 Prozent der Bevölkerung in Transnistrien sind russischstämmig. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion brach ein Krieg zwischen den neu formierten moldauischen Streitkräften und transnistrischen Separatisten aus, die eine Unabhängigkeit von der neu gegründeten Republik Moldau wollten. Zwischen März und August 1992 forderte die militärische Auseinandersetzung rund 1000 Todesopfer, etwa 4500 Menschen wurden verwundet. Unter der Vermittlung der dort stationierten 14. russischen Armee wurde der Konflikt beigelegt. Die Streitkräfte der Republik Moldau konnten die Region seinerzeit nicht einnehmen.

Die 14. russische Armee blieb als Friedenstruppe in dem fortan als „Sicherheitszone“ bezeichneten Gebiet, wo sie seither um das in Colbasna im Norden befindliche Munitionsdepot stationiert ist. Laut dem „Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE)„ hatte sich Russland 1999 zum vollständigen Abzug seiner Truppen bis 2002 verpflichtet.

In dieser Zeit wurde Moskau-Machthaber Wladimir Putin zuerst Ministerpräsident (Regierungschef, 1999 - 2000) und dann Präsident Russland. Der damalige wie heutige russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte das Scheitern eines Memorandums 2003 mit den Worten: „Nach der Unterbrechung der Unterzeichnung nahm die transnistrische Führung die Position ein, diese Prozesse nicht zu akzeptieren und physisch Hindernisse für die Fortsetzung des Rückzugs zu schaffen.“

Explosionen in Moldawien: Russland erkennt die Unabhängigkeit von Transnistrien an - der Westen nicht

Moskau stellte daraufhin den Abzug seiner Truppen ein. Transnistrien, das ungefähr zehn Prozent des Staatsgebietes der Republik Moldau umfasst, stellte in den 1990er Jahren eine eigene Armee auf, die laut Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 2009 bis zu 4500 Soldaten hatte.

Im OSZE-Jahrbuch von 2009 hieß es, dass Schätzungen zufolge damals bis zu 80.000 Reservisten mobilisiert werden konnte. Die russische Militärpräsenz in der Region ist als Operational Group of Russian Forces (OGRF) bekannt. Im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges waren auch Moldawien (rund 2,6 Millionen Einwohner) und Transnistrien wieder verstärkt in den Fokus geraten. Die separatistische Armee hält dort alljährlich gemeinsam mit russischem Militär ein Manöver ab, das „Ziel“ ist laut Recherchen der Deutschen Welle (DW) stets die moldawische Hauptstadt Chisinau. (pm)