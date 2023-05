„F-16 keine magische Waffe“: US-General warnt vor „blutigen Tagen“ im Ukraine-Krieg

Von: Marcus Giebel

Teilen

Die Ukraine soll im Kampf gegen Russland mit F-16-Jets ausgestattet werden. Ein US-General erwartet aber keine Wunderdinge, sondern einen langen Krieg.

Washington, D.C. – Die Zusage für die F-16-Kampfjets hat die Ukraine. Zunächst für das Training ihrer Piloten an den Maschinen. Und damit quasi auch für die Übergabe durch Verbündete im Ukraine-Krieg, die die US-Flieger in ihrem Besitz haben. Dänemark und die Niederlande zum Beispiel, Polen, Portugal, Belgien oder Norwegen sollen ebenfalls ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit zumindest im ersten Schritt erklärt haben.

Damit sind die ukrainischen Streitkräfte ein ganzes Stück vorangekommen, nachdem sich Präsident Wolodymyr Selenskyj monatelang darum bemüht hatte, US-Präsident Joe Biden das grüne Licht für die F-16-Jets abzuringen. Nun aber gilt es vor allem auch realistisch einzuschätzen, inwiefern diese Kampfflieger den Krieg beeinflussen können. Experten betonten bereits, dass es Zeit brauchen wird, ehe die ukrainischen Piloten die US-Flieger wirklich voll zur Entfaltung bringen könnten.

Das Ja der USA ist da: Die Ukraine bekommt im Krieg mit Russland F-16-Jets zur Verfügung gestellt. © IMAGO / ZUMA Wire

F-16-Jets für die Ukraine: US-General Milley betont die hohen Kosten für die Flieger

Auch Mark Milley betonte im Pentagon laut dem Portal Politico vor der Presse: „Es gibt im Krieg keine magischen Waffen. Weder die F-16 noch irgendeine andere.“ Zuvor hatte sich der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte in einem virtuellen Meeting mit der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe ausgetauscht, wegen der Treffen auf der bekannten US-Militärbasis im Südwesten Deutschland auch Ramstein-Format genannt.

Weiter erklärte Milley hinsichtlich der langen Anlaufzeit bis zum Ja für die Flieger: „Wenn wir auf die F-16 schauen, zehn davon kosten eine Milliarde US-Dollar, deren Wartung kostet eine weitere Milliarde. Also reden wir hier über von Milliarden US-Dollar für zehn Flugzeuge.“ Wären sie früher für die Ukraine freigegeben worden, hätten sie einen beträchtlichen Teil des zur Verfügung stehenden Budgets verschlungen, das die Ukraine anderweitig an der Front benötigt habe, ergänzte er. War die Freigabe aus dem Weißen Haus also nur eine Frage der Zeit?

Jedenfalls hält es Milley für richtig, die Ukraine zunächst mit vergleichsweise günstigerem Equipment wie Artilleriegeschossen und Militärfahrzeugen ausgestattet zu haben. Denn es sei gelungen, die russischen Truppen zurückzudrängen. Neben ihrem besonders hohen Preis würden die Kampfflieger obendrein mit komplexen logistischen Anforderungen einhergehen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

US-General zum Luftkampf im Ukraine-Krieg: „Kampfflieger der Vierten und Fünften Generation nötig“

Zugleich lässt der 64-Jährige keine Zweifel daran, dass die Ukraine diese F-16-Jets braucht. „Die Russen haben 1000 Kampfflieger der vierten Generation“, verdeutlichte Milley: „Wenn man sie in der Luft bekämpfen will, braucht man eine beträchtliche Menge an Kampffliegern der vierten und fünften Generation.“ Im Angesicht der Kosten und nach einer Analyse des Kampfgeschehens sei es „am klügsten gewesen, genau das zu tun, was wir getan haben, nämlich ein erhebliches Maß an integrierter Luftverteidigung bereitzustellen, um das Kampfgebiet abzudecken und den Russen den Luftraum zu versperren“.

Unter Kampffliegern der vierten Generation werden dem Portal militaryfactory zufolge Jets verstanden, die zwischen jenen Modellen der 1960er und 1970er und der fünften Generation designt und konstruiert wurden. Als Beispiele werden neben der F-16 auch die F-18, die gerade durch den Absturz eines Exemplars in Spanien Schlagzeilen machte, sowie die bereits von der Ukraine im Krieg eingesetzten MiG-29 genannt. Es waren demnach die ersten Kampfflieger, die über Fly-by-Wire – also eine elektronische Steuerung – verfügten. Die Inbetriebnahme des US-Kampffliegers F-22 im Jahr 2005 gilt als Auftakt der fünften Generation. Aktuell wird an der sechsten Generation gearbeitet, deren offizielles Geburtsjahr auf 2030 geschätzt wird.

Erwartet noch einen langen und blutigen Krieg: US-General Mark Milley ist der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte. © IMAGO / ZUMA Wire

Ukraine-Krieg vor dem Ende? US-General befürchtet lange und blutige Auseinandersetzung

Am Boden steht den Ukrainern dank der Lieferungen aus dem Westen bereits modernere Ausrüstung zur Verfügung als den Invasoren. In der Luft könnte dies also auch bald der Fall sein. Umso mehr ist Milley überzeugt, dass der Plan von Wladimir Putin nicht aufgehen wird. „Dieser Krieg wird von Russland militärisch nicht gewonnen. Das wird er nicht“, zitiert Arab News den General bei jenem Journalisten-Termin im Pentagon. Das Ziel, die Regierung in Kiew zu stürzen, „wird militärisch nicht zu erreichen sein, es wird nicht passieren“.

Der Ukraine hingegen traut er durchaus zu, alle verlorenen Gebiete auf militärischem Weg zurückzuerobern, aufgrund Hunderttausender russischer Soldaten im Land sei dies „in naher Zukunft“ jedoch unrealistisch. Daher stellt Milley die USA und vor allem Europa auf weitere Schreckensmeldungen ein: „Das bedeutet, der Kampf wird sich fortsetzen, er wird blutig, er wird heftig. Und an einem bestimmten Punkt werden beide Seiten entweder eine Einigung aushandeln oder zu einer militärischen Lösung kommen.“

Klar sei aber, dass die F-16 nicht das Ende der Fahnenstange darstellen: „Wir werden die Ukraine weiterhin in ihrem Kampf für ihre eigene Freiheit unterstützen.“ (mg)