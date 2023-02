„Wissen, dass es Fehlinfo gab“ – Faeser: Verdächtiger von Brokstedt hätte abgeschoben werden können

Bluttat in Regionalzug

Die Bluttat von Brokstedt trat eine neue Debatte über Abschiebungen in Deutschland los. Wochen nach der Tat behauptet Innenministerin Faeser nun: Der Täter hätte abgeschoben werden können.

Berlin – Die Tat von Brokstedt erschütterte kürzlich ganz Deutschland. Ein Mann attackierte am 25. Januar in einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg andere Fahrgäste mit einem Messer. Er stach auf Passagiere ein, zwei junge Menschen verloren ihr Leben, fünf weitere wurden teils schwer verletzt.

Die Tat in ihrer gesamten Schrecklichkeit trat aber noch eine weitere Debatte los: Muss Deutschland konsequenter abschieben? Denn nur knapp eine Woche vor der Tat war der mutmaßliche Täter – damals hieß es der Verdächtige Ibrahim A. sei ein staatenloser Palästinenser aus Syrien – aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden. Dort saß er, weil er in einem Obdachlosenheim einem anderen Mann ein Messer in Arm, Hand und Hals gestochen hatte. Sein Anwalt äußerte sich nach dem Angriff im Zug selber verwundert darüber, dass sein Mandant kurz zuvor so plötzlich aus der U-Haft entlassen worden sei.

Bluttat von Brokstedt stieß Abschiebe-Debatte an

Die Frage, wieso Ibrahim A. nicht abgeschoben wurde, wurde immer lauter. Zunächst hieß es, ein solcher Vorgang gestalte sich schwierig aufgrund der vermeintlichen Staatenlosigkeit des verdächtigen. Nun stellt Innenministerin Nancy Faeser klar: Der Täter hätte unter bestimmten Umständen abgeschoben werden können.

„Wir haben versucht, an ihn ranzukommen, und hätten wir gewusst, dass er in U-Haft sitzt, hätten wir ihn anhören und dann abschieben können“, sagte die SPD-Politikerin bei der dpa-Chefredaktionskonferenz am Montag in Berlin. „Wir wissen inzwischen, dass es eine Fehlinformation gab.“

Faeser bestätigt nun: Brokstedt-Attentäter hätte unter bestimmten Umständen abgeschoben werden können

Faeser zufolge haben die Behörden bereits vorher versucht, den Mann abzuschieben – und sie scheiterten. „Die Schwierigkeit da schien ja, dass er staatenlos war“, sagte Faeser. Das wäre nach ihren Worten erst einmal ein Prozess gewesen mit dem Staat Israel und den palästinensischen Behörden. Rückführungen in die Palästinensergebiete hat es bisher nur in ganz wenigen Fällen mit Zustimmung Israels gegeben.

Allerdings gab es offenbar eine Panne. Denn zuvor war bekanntgeworden, dass in die Akte, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zu Ibrahim A. anlegte, fälschlicherweise ein Ausweis aus Syrien von einer anderen Person gelangt sein soll. Daher sei das Bamf zwischenzeitlich davon ausgegangen, dass der Mann ein staatenloser Palästinenser aus Syrien sei.

Ein Bamf-Abteilungsleiter hatte im Innenausschuss des Landtages von Schleswig-Holstein zudem erklärt, Ibrahim A. selbst habe nach seiner Einreise 2014 gesagt, er stamme aus dem Gazastreifen und sei staatenlos.

Auch die Polizei-Gewerkschaften sahen nach der Tat Handlungsbedarf und forderten mehr Polizisten in Zügen. (han/dpa)