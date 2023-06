Faeser: Häfen im Kampf gegen illegalen Drogenhandel schließen

Faeser will die Tore der illegalen Drogen in Europa schließen © Ying Tang / IMAGO

Gemeinsam mit fünf Innenministern aus anderen EU-Staaten hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei einem Treffen in Antwerpen am Montag beraten, wie künftig die Überprüfung von See-Containern und Organisierter Kriminalität umgegangen werden soll.

Antwerpen - Im Fokus der Gespräche in der belgischen Stadt stand der internationale Drogenhandel über Westeuropas große Häfen. Faeser sprach sich dafür aus, die «Einfallstore» für Drogenschmuggel zu schließen. Beteiligt waren auch Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und den Niederlanden.

Bei einer Razzia gegen die süditalienische ‚Ndrangheta waren im Mai etwa 150 mutmaßliche Mafiosi in mehreren Ländern festgenommen worden, auch in Deutschland. Mehr als hundert Verdächtige wurden allein in Italien verhaftet. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler sagte nach der Razzia, die ‚Ndrangheta sei verantwortlich für eine «Kokain-Schwemme» in Deutschland.

Belgien ist seit einigen Jahren einer der wichtigsten Umschlagplätze für Drogen in Europa. Zugleich nahm die Kriminalität in Zusammenhang mit dem Drogenmilieu stark zu. Durch gemeinsames Handeln wollen die sechs Staaten verhindern, dass Kriminelle ihre Aktivitäten bei steigendem Fahndungsdruck an einen anderen Hafen verlegen. (dpa)