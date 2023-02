Faeser auf dem Drahtseil – Röttgen, Stoiber, Künast: Mahnende Flops zwischen Berlin und Bundesland

Von: Florian Naumann

Nancy Faeser will Hessens Ministerpräsidentin werden – und Innenministerin bleiben. An solchen Unterfangen sind schon einige Größen gescheitert.

Frankfurt am Main/München – Politische Karrierepfade gleichen bisweilen sorgsam ausgetüftelten Roman-Plots. Den richtigen Moment für den Griff nach einem höheren Amt abzupassen – das ist wohl eine Kunst für sich. Angela Merkels Schritt aus Helmut Kohls Schatten etwa galt als eines ihrer Meisterstücke. Und als Grundlage ihrer 16 Jahre währenden Kanzlerschaft. Groß ist die Häme aber auch, wenn einer der gewagteren Pläne fehlschlägt.

Alle Aufmerksamkeit in dieser Hinsicht dürfte Nancy Faeser (SPD) bereits sicher haben: Die Ampel-Innenministerin von Kanzler Olaf Scholz (SPD) will nach der Hessen-Wahl im Herbst Ministerpräsidentin des Landes werden – ohne dafür ihr Amt in Berlin aufzugeben. Ein nicht ganz feuerfestes Modell.

Warum, das zeigte sich schon Stunden nach Faesers Ankündigung: Die Opposition warnte umgehend vor einem Mangel an Aufmerksamkeit für das Ressort in Berlin; es reiche nicht, „abzutauchen oder nur noch Wahlkampf in Hessen zu machen“, sagte etwa CSU-Chef Markus Söder am Freitag (3. Februar). Dass später Zweifel an Faesers Wahlkampf-Einsatz für Hessen aufkommen werden, dürfte sicher wie das Amen in der Kirche sein.

Die Innenministerin wäre nicht die erste, die über den Zweiklang „Amt“ und „Wahlkampf an anderem Ort“ stolpert. Viele bissen sich die Zähne aus. In allen denkbaren Konstellationen. Ein Überblick über gescheiterte Versuche des politischen Spagats:

Faesers warnende Beispiele: Röttgen fällt aus allen Wolken

Kühler Abschied: Norbert Röttgen erhielt 2012 die Entlassungsurkunde von Joachim Gauck - unter den Augen von Angela Merkel. © IMAGO/IPON

Kronzeuge ist Norbert Röttgen. Er scheiterte 2012 als CDU-Spitzenkandidat in Nordrhein-Westfalen, verlor dann – kraft einer Entscheidung Angela Merkels – auch seinen Bundesministerposten und hat selbst zehn Jahre später kein wirkliches Spitzenamt mehr ergattern können. Zuletzt blieb Anfang 2022 seine Bewerbung als CDU-Chef einmal mehr erfolglos.

Röttgen litt unter hausgemachten Fehlern, etwa unglücklichen Aussagen im Wahlkampf. Letztlich fiel ihm aber sein Fahren auf zwei Gleisen auf die Füße. Der damalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer warf NRW-Wahlkämpfer Röttgen in einem nahezu legendären ZDF-Interview vor, „sich nicht voll für dieses Land entschieden“ zu haben.

Dass der heutige CDU-Außenexperte dann Merkels Umweltminister bleiben wollte, stieß parteiintern auf Empörung, die Kanzlerin zog die Reißleine. Röttgen sah sich indes hintergangen: Merkel und Seehofer selbst hätten ihm ursprünglich zu einem Trick geraten, hieß es damals. Der Masterplan angeblich: Offiziell auch als Oppositionschef den Gang nach Düsseldorf gehen zu wollen und sich dann als „unabkömmlich“ von Merkel in Berlin halten lassen. Es kam ganz anders.

Grüner Berlin-Flop: Renate Künast scheitert mit Zweifach-Plan – darf aber bleiben

Gegen Klaus Wowereit hatte Renate Künast 2011 bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl letztlich keine Chance. © imago stock&people

Ebenfalls aus der großen Bundespolitik in einen Landeschefposten wechseln wollte 2011 Renate Künast. Sie hatte es auf das Rote Rathaus in Berlin abgesehen. Die Ausgangslage der Grünen war ein wenig anders als bei Röttgen – und doch im Ergebnis ähnlich. Ministerin war Künast im Wahlkampf zwar nicht mehr, schon 2005 hatte Gerhard Schröders Rot-Grün abgedankt. Aber sie hatte als Grüne-Fraktionschefin einen ansehnlichen Posten inne. Und auch Künast wollte nur bei einem Wahlsieg die Pferde wechseln und dem Bundestag den Rücken kehren. „Künast verlässt Bundestag nur als Berliner Bürgermeisterin“, titelte die dpa.

Das Ende vom Lied auch hier: Eine Wahlniederlage. Noch Ende 2010 galten die Grünen als Favorit. Am Wahltag wurden sie hinter Klaus Wowereits SPD und der CDU nur drittstärkste Kraft. Künast blieb allerdings noch bis 2013 Vorsitzende der Grünen-Fraktion. Sie konnte wohl auch mildernde Umstände gelten machen – Wowereits Amtsbonus war groß. Und dass auf einen Umfrage-Höhenflug ein Wahlergebnis-Dämpfer folgt, ist für die Grünen kein unbekanntes Phänomen.

Ähnlich erging es übrigens mit Norbert Blüm auch einem großen Namen der Kohl-Jahre. Das 2020 verstorbene „soziale Gewissen“ der CDU wollte 1990 in Nordrhein-Westfalen SPD-Größe Johannes Rau beerben. Blüm scheiterte deutlich. Seiner Karriere als Bundesminister tat das immerhin keinen Abbruch. Bis 1998 blieb er Arbeits- und Sozialminister.

Edmund Stoiber schwankt zwischen München und Berlin – und fällt schließlich

Rücktritt mal ganz buchstäblich: Edmund Stoiber stolperte nach seiner Rückzugserklärung Anfang 2007 auch noch über einen Stuhl. © Peter Kneffel/dpa

Den entgegengesetzten Weg wollte 2002 Edmund Stoiber gehen: Der Bayer war damals nach Franz Josef Strauß der zweite CSU-Kanzlerkandidat der bundesdeutschen Geschichte. Die denkbar knappe Niederlage gegen Amtsinhaber Gerhard Schröder verkraftete Stoiber politisch recht gut – schon 2003 holte er bei der Landtagswahl mit 60,3 Prozent ein mittlerweile utopisch anmutendes Ergebnis.

So ganz wollte der Wolfratshauser vom Gedanken an (noch) höhere Weihen aber nicht lassen. 2005 kandidierte Stoiber für den Bundestag, erhielt auch das erhoffte Mandat – beim Sprung ins Amt des GroKo-Wirtschaftsministers zauderte er aber. Offiziell, weil der damalige SPD-Chef Franz Müntefering abdankte. Damit war Stoibers politischer Stern unwiderruflich im Sinken begriffen. Es folgte anhaltendes Grummeln in der Partei, später auch im Land, Anfang 2007 warf der Held der vorangegangenen Landtagswahl das Handtuch. „Stoiber hat es endlich eingesehen“, fasste der Spiegel die Stimmungslage bei der CSU-Klausur in Kreuth zusammen.

Nachfolger als Ministerpräsident und Parteichef wurden Günther Beckstein und Erwin Huber. Es sollte ein kurzes Intermezzo bleiben. Mit bundespolitischen Ambitionen hatte das aber rein gar nichts zu tun.

Kuriose Fälle: Klöckner geht all-in und verliert – Giffey geht mit Schmach und gewinnt in Berlin

Helm auf: Franziska Giffey hat ihren vorzeitigen Abgang aus dem Ministeramt politisch gut überstanden – vorerst. © Paul Zinken/dpa/Archivbild

Man kann aber auch nach der reinen Lehre alles richtig machen und dennoch verlieren. Das musste Julia Klöckner erleben. 2011 warf sie sich als Bundestagsabgeordnete in den Rheinland-Pfalz-Wahlkampf – und zog gegen Kurt Becks SPD knapp den Kürzeren. Klöckner blieb aber beharrlich, setzte sich auf die Oppositionsbank in Mainz, trat 2016 erneut an... und verlor wieder, diesmal gegen Malu Dreyer und deren erste Ampel-Koalition. Über Umwege erlangte Klöckner aber doch noch zu höchsten politischen Ehren: Angela Merkel machte sie 2018 zur Bundeslandwirtschaftsministerin.

Ein wenig skurril kann auch der Fall Franziska Giffey anmuten. Im Frühjahr 2021 nominierte die Berliner SPD die amtierende Bundesfamilienministerin zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl. Auch hier also ein politischer Spagat – wenn auch ohne geografische Hürden. Schon wenige Wochen später gab Giffey den Ministerposten auf. Nicht etwa mit wahltaktischer Begründung oder um sich auf neue Aufgaben zu konzentrieren. Vielmehr war die Debatte um ihre Doktorarbeit für Giffey zur Belastung geworden. Im Herbst ging die SPD-Politikerin dann als neue Regierende Bürgermeisterin aus der Berlin-Wahl hervor, allen Wirren zum Trotz. Vielleicht ja, weil sie angekündigt hatte, nun alle Kraft Berlin widmen zu wollen.

Ob es bei diesem Happy-End bleibt, ist allerdings offen: Die Abgeordnetenhauswahl ging in den Wirren eines Verwaltungschaos unter, am 12. Februar 2023 müssen die Berliner erneut wählen. Die Umfragen deuteten kurz vor diesem Termin nicht unbedingt auf einen SPD-Sieg hin. (fn)