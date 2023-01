Faeser fordert Konsequenzen für Silvester-Täter

Teilen

Faeser spricht von «Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund» warnt aber auch vor rassistischen Sentiments. © IMAGO

An Silvester kam es zu Ausschreitungen und Attacken auf Rettungskräfte und Polizisten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert schnelle und deutliche Konsequenzen für die Täter.

Berlin - «Wir haben in deutschen Großstädten ein großes Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden», sagte die SPD-Politikerin aus Bad Soden am Mittwoch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Junge Gewalttäter müssten schnelle und deutliche strafrechtliche Konsequenzen spüren.

«Wir dürfen nicht zulassen, dass junge Gewalttäter ihre Viertel terrorisieren. Unter ihnen leidet die ganze Nachbarschaft, darunter insbesondere viele Menschen mit Migrationsgeschichte - auch unter ihnen gibt es null Verständnis für Gewalt und Randale», sagte die Ministerin. Sie warnte davor, in der Diskussion über die Ausschreitungen, rassistische Ressentiments zu schüren: «Wer die notwendige Debatte ausnutzt, um auszugrenzen, löst das Problem nicht, sondern verstärkt es.»

Polizei- und Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in mehreren deutschen Städten bei ihrer Arbeit behindert sowie mit Böllern und Raketen beschossen worden. Besonders heftige Ausschreitungen gab es in Berlin.

Etwa zwei Drittel der 145 Festgenommenen im Zusammenhang mit den Silvester-Krawallen sind nach Polizeiangaben unter 25 Jahre alt.

Davon sind 27 Verdächtige noch minderjährig, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte der RBB berichtet. Weibliche Beschuldigte gibt es laut Polizei kaum: 139 der 145 der vorläufig Festgenommenen seien männlich, sagte ein Sprecher. Alle Verdächtigen sind den Angaben zufolge nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben bislang 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Es seien insgesamt 18 verschiedene Nationalitäten erfasst worden. Dabei haben 45 der Verdächtigen laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit, 27 Verdächtige sind demnach afghanischer Nationalität und 21 sind Syrer.

In der Silvesternacht waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. (dpa)