Faeser droht mit Einreiseverbot für russische Sportler – „Würde alle Werte des Sports verraten“

Von: Erkan Pehlivan

Sollte das Internationale Olympischen Komitee (IOC) russische Sportler zu Wettbewerben zulassen, will die SPD-Innenministerin Gegenmaßnahmen.

Berlin – Die Spannungen zwischen dem Westen und Russland weiten sich auch auf den Sport aus. Innenministerin Nancy Faeser hat nun mit einem Einreiseverbot für russische Sportler gedroht, wenn sie vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zu Wettbewerben zugelassen werden. „Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos“, sagte Faeser den Funke-Zeitungen (Ausgaben vom 11. April).

„Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können“, führte Faeser aus. Deutschland könne bei der Ausrichtung internationaler Wettbewerbe „entsprechend handeln“. Die SPD-Politikerin betonte: „Wir werden hier immer mit klarer Haltung agieren.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Faeser fürchtet im Ukraine-Krieg „Schlag ins Gesicht für ukrainische Atlethen“

Eine Öffnung internationaler Wettbewerbe für Sportler aus Russland wäre „ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Athleten“, sagte Faeser weiter. „Dem Kriegstreiber Putin eine Propaganda-Bühne zu bieten, würde alle Werte des Sports verraten“, fügte sie mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu.

Wenn das so komme, drohe der Boykott der Ukraine. „Dieses katastrophale Signal muss das IOC verhindern“, forderte die Ministerin. „Es ist für ukrainische Sportler völlig unzumutbar, dass sie Sportlern gegenüberstehen, die für ein Land antreten, das so viele Zivilisten in der Ukraine umbringt.“

Von einem deutschen Boykott internationaler Sportveranstaltungen halte sie allerdings nichts. „Damit würden wir den eigenen Athletinnen und Athleten schaden, die lange auf dieses Ziel hingearbeitet haben“, sagte Faeser weiter. Das IOC hatte sich Ende März trotz breiter Kritik für eine Rückkehr russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten unter bestimmten Bedingungen ausgesprochen. Eine Entscheidung zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris fiel dabei allerdings nicht.

Savchenko gegen generelles Olympia-Startverbot

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko warnte unterdessen vor einem generellen Startverbot russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten bei den olympischen Sommerspielen 2024 in Paris. „Die Sportler, die den Krieg nicht unterstützen, können nichts für die mörderische Auseinandersetzung“, sagte die gebürtige Ukrainerin im Interview mit der Welt am Sonntag am 2. April. Aus diesem Grund sollten diejenigen, „aber auch wirklich nur diejenigen, die gegen den Krieg sind, auch teilnehmen können“.

Savchenko, die nach eigener Aussage Verwandte und Bekannte verloren hat und deren drei Brüder noch immer in der Ukraine leben, fühlt sich ob des Krieges „ohnmächtig“. Sie sei „innerlich zerrissen, weil ich durch das Eiskunstlaufen auch viele Freunde in Russland hatte“, so die 39-Jährige: „Deshalb finde ich, so schwer es auch fällt, dass man die Russen nicht alle über einen Kamm scheren darf.“ (AFP/SID/ep)