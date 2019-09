Fall Künast: Nun werden die Richter angezeigt - Anwälte beziehen sich auf krassen Vergleich

“Künast ist nicht die erste Politikerin, die wegen Facebook vor Gericht zieht. Auch Ilse Aigner stellte

Strafanzeige - gegen einen AfD-Mann.“//

Ja ist denn das unverfälschte Originalfoto nicht schon schlimm genug, das Frau Aigner zeigt, wie sie mit Kindern (!) offenbar Luftballons in die Luft steigen lassen will, was in Klima- und Bildungsnotstandsgebieten bereits verboten ist! Und dann hat der MM auch noch die Gesichter der Kinder nicht verpixelt! Außerdem sind die Luftballons auch nicht Regenbogenfarben, wie sie es sicher im Sexualkundeunterricht gelernt haben (Hedwig von Beverfoerde: "Im Noch-EU-Staat Großbritannien steht inzwischen ganz offen Masturbation auf dem Lehrplan von Grundschulen. Dort wird bereits an 241 Schulen ein Unterrichtsprogramm angeboten, in dem Lehrer Kindern ab sechs Jahren anhand expliziter Beispiele erklären, wie sie ihre eigenen Geschlechtsteile stimulieren können." - sicher Sexualnotstandsgebiete, nicht wahr Frau Künast?)

Furchtbar! - wie man in meiner Region (ist noch kein solches Gebiet) sagt!