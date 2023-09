Fall Prigoschin zeigt: In Russland kann sich niemand sicher fühlen

Der mysteriöse Flugzeugabsturz, bei dem der Chef der Wagner-Gruppe starb, wirft Fragen auf. Der Tod des Söldnerchefs könnte ein Zeichen der russischen Führung sein.

Moskau – Ein Vertrauter des Anführers der Wagner-Gruppe, Jewgenij Prigoschin, sagte, der Flugzeugabsturz, bei dem der Söldnerchef und zwei seiner engsten Mitarbeiter im vergangenen Monat ums Leben kamen, könnte ein interner Anschlag gewesen sein. Maksim Schugalei ist der Meinung, dass man „niemandem [in der russischen Führung] trauen kann“ – und dass niemand sicher ist.

Schugalei, einer der engsten Vertrauten Prigoschins, ist das erste Mitglied seines inneren Kreises, das öffentlich über eine mögliche Beteiligung der Regierung an dem Absturz am 23. August spricht, bei dem alle zehn Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord ums Leben kamen. Viele in der russischen Elite sind überzeugt, dass es sich um ein vom Kreml angeordnetes Attentat handelte. Die russischen Behörden haben jegliche Beteiligung entschieden abgestritten.

Westliche Analysten halten es für wahrscheinlich, dass Präsident Wladimir Putin den Tod Prigoschins als Vergeltung für die Rebellion anordnete, die sein ehemaliger Verbündeter im Juni gegen Verteidigungsminister Sergei Schoigu und Generalstabschef General Waleri Gerassimow angeführt hatte. Einige glauben, dass die Möglichkeit, die Kontrolle über Prigoschins lukratives Handelsimperium zu erlangen, das Söldner und andere Dienstleistungen in mehreren Regionen anbietet, ein Motiv war.

Schugaleis Thesen, die er mehr als zwei Wochen nach dem Absturz, auf Telegram veröffentlichte, zeigen die immer noch schwelende Wut und den Zynismus der russischen Kriegsbefürworter, die Prigoschin nahe stehen, über seinen Tod.

Sie verdeutlichen auch die anhaltende Zerrissenheit der russischen Elite über die Führung eines Krieges, der das militärische Ansehen des Landes erschüttert, seine wichtigsten Märkte entfremdet und seine globale Autorität untergraben hat, ohne dass ein eindeutiger Nutzen erkennbar wäre und ein Ende in Sicht wäre.



Während sich russische Kommandeure Fragen über die Wirksamkeit der Luftabwehr des Landes stellen müssen, wurden zwei Generäle, die für den Schutz Moskaus verantwortlich sind, wegen angeblicher Bestechungsgelder bei einem dubiosen Grundstücksgeschäft verhaftet, wie russische Medien berichteten. Flughäfen in der Hauptstadt wurden vorübergehend geschlossen, und der Flugverkehr wurde in den letzten Wochen aufgrund von Drohnenangriffen fast jede Nacht unterbrochen.



Die Wagner-Söldner kämpften an der Seite der regulären russischen Truppen in der Ukraine, wo sie für wichtige Erfolge verantwortlich waren. Doch Prigoschin, der Putin einst nahe stand, war mit der militärischen Führung über die Strategie uneins. Nachdem er wochenlang Schoigu und Gerasimow kritisiert hatte, führte er seine Truppen am 23. Juni auf einen Marsch nach Moskau. Wagner-Kämpfer schossen russische Hubschrauber ab, töteten russische Soldaten und besetzten russische Militäreinrichtungen.

Prigoschin beendete den Aufstand im Rahmen eines Abkommens mit Putin, das der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko vermittelt hatte und das es den Söldnern ermöglichte, sich auf einem Stützpunkt in Belarus niederzulassen, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterzeichnen oder nach Hause zurückzukehren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte damals, Putins Wort garantiere die Sicherheit Prigoschins.



Schugalei ist aber der Auffassung, dass „interne Kräfte“ den Tod des Wagner-Chefs angeordnet haben. „Wenn wir von internen Kräften sprechen, kann das für mich nur eines bedeuten“, schrieb er. „In unserem Land kann man keinem Wort mehr trauen, das von irgendjemandem an irgendjemanden auf irgendeiner Ebene gegeben wird.“

„Zweitens“, fuhr er fort, „kann sich niemand, unabhängig von seinen Verdiensten, seiner Position oder seinem sozialen Status, sicher fühlen“. Er räumte allerdings ein, dass der Absturz auch das Werk von Russlands Feinden gewesen sein könnte. Aber „wenn es sich um externe Kräfte handelt“, sagte er, „dann zeigt dies das Versagen und die Lähmung der russischen Sicherheitsdienste, die nicht einmal in der Lage sind, hochrangige Personen im eigenen Land zu schützen.“

So oder so sei der Absturz eindeutig „kein Zufall“, denn Prigoschin und zwei hochrangige Wagner-Führer befanden sich gemeinsam auf demselben Flug, „was noch nie zuvor passiert ist“.



Shugalei führte in der Vergangenheit einige von Prigoschins wichtigsten geopolitischen Operationen durch. Im Jahr 2021 reiste er nach Kabul, um die Beziehungen zu den Taliban zu fördern. 2019 wurde er in Libyen verhaftet und beschuldigt, die Interessen des Landes zu untergraben, nachdem er sich mit Saif al-Islam Gaddafi, dem Sohn des verstorbenen Machthabers Mohammad Gaddafi, getroffen hatte.

Ukraine Drohnenangriffe auf das Gebiet Rostow

Die russische Militärführung steht unter neuer Beobachtung, nachdem eine ukrainische Drohne fast vor der Haustür des russischen Hauptquartiers des südlichen Militärbezirks in Rostow am Don gelandet ist, einer Einrichtung, die von Wagner während der Rebellion beschlagnahmt wurde. Die Söldner hielten mehrere russische Generäle als Geiseln, bevor Prigoschin den Deal mit Putin abschloss. Er verließ die Stadt unter dem Jubel der Anwohner.



Am frühen Donnerstag (7. September) tauchten in russischen Medien Videos einer Explosion auf, die Autos und Gebäude in der Nähe des militärischen Hauptquartiers beschädigte. Wassili Golubew, Gouverneur der Region Rostow, erklärte, die Explosion sei durch Trümmer einer abgefangenen Drohne verursacht worden. Er sagte, eine zweite Drohne sei etwa 10 Meilen (ca. 16 km) südlich der Stadt abgeschossen worden. Beamte in der südrussischen Region Wolgograd, einem Gebiet, das bisher nicht im Visier war, berichteten ebenfalls, dass eine Drohne abgeschossen wurde.

Russische Beamte berichten regelmäßig, dass Drohnen abgefangen wurden, ohne größeren Schaden anzurichten – aber bei den jüngsten Angriffen auf Flugplätze tief im Land wurden strategische Militärflugzeuge zerstört.

Zu den Autoren Francesca Ebel ist die Russland-Korrespondentin der Washington Post. Bevor sie 2022 zur Post kam, war Ebel Korrespondentin der Associated Press in Tunis. Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Die Ukraine hat in der vergangenen Woche ihren größten Drohnenangriff des Krieges gestartet und sechs Städte angegriffen, darunter Pskow, das mehr als 370 Meilen von der Ukraine entfernt liegt, was zeigt, dass Kiew in der Lage ist, Angriffe tief im russischen Hoheitsgebiet durchzuführen.



Bei dem Angriff in Pskow wurden zwei militärische Transportflugzeuge vom Typ Iljuschin zerstört und zwei weitere beschädigt, wie Satellitenbilder zeigen.



Zuvor hatte eine Drohne einen russischen Tu-22M3, einen strategischen Überschallbomber, auf dem Luftwaffenstützpunkt Soltsy in der Region Nowgorod nordwestlich von Moskau zerstört, wie die Open-Source-Militäranalysegruppe Ukraine Weapons Tracker berichtete. Ein Telegram-Kanal mit Verbindungen zu russischen Sicherheitsquellen bestätigte den Angriff; das russische Verteidigungsministerium erklärte, ein Flugzeug sei beschädigt worden.



Blinken lobt die Stärke der Ukrainer

US-Außenminister Antony Blinken lobte am zweiten Tag seines Besuchs in der Ukraine am Donnerstag die Widerstandsfähigkeit der Ukrainer. Bei einem Besuch auf einem ehemaligen Bauernhof, der von Minen geräumt wird, sprach er über die Bedeutung der Bemühungen.

„Es ist schwer zu begreifen, dass ein Drittel des ukrainischen Territoriums mit Minen oder nicht explodierten Sprengkörpern übersät ist“, sagte er. „Sie machen Ihr Land sicher für Ihre ukrainischen Landsleute. Sie retten Leben in der Ukraine, Lebensgrundlagen in der Ukraine und ermöglichen es der Ukraine, die Welt wieder zu ernähren.“

Blinken besuchte auch ukrainische Grenzschützer und eine Schule, in der Russen Zivilisten inhaftiert haben. Er sagte, dass die russischen Gräueltaten und die Auswirkungen auf die Ukrainer aller Altersgruppen bis zum heutigen Tag andauern. „Aber wir sehen auch etwas anderes, das unglaublich stark ist, und das ist die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes.“

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 08. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in einer leicht gekürzten Version in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.