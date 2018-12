Weihnachtslose Weihnachtsgrüße: Die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz hat eine Karte verschickt, die für verwundertes Kopfschütteln sorgt.

Update 12.45 Uhr: Der Weihnachtskarten-Aufruhr zieht weitere Kreise, jetzt hat sich auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dazu geäußert. „Ich halte es für eine pure Selbstverständlichkeit, dass man, wenn Weihnachten ist, nicht zu Season's Greetings oder was auch immer gratulieren will, sondern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht“, sagte Laschet am Mittwoch in Düsseldorf. „Ich weiß nicht, ob das ein Beitrag zur Integration sein sollte“, sagte Laschet. „Ich halte es jedenfalls für falsch.“ Er gratuliere Muslimen ja auch zum Ramadan und den jüdischen Organisationen zum Neujahrsfest. Laschet war von 2005 bis 2010 als Minister der NRW-Landesregierung für Integration zuständig gewesen.

„Falsch verstandene Toleranz“: Staatsministerin verschickt irritierende Weihnachtskarte

Berlin - „Egal woran Sie glauben": Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Widmann-Mauz hat auf einer Weihnachtskarte das Wort "Weihnachten" weggelassen. Viele ihrer Kollegen reagieren irritiert. „Es ist bedauerlich, dass falsch verstandene Toleranz augenscheinlich dazu führt, dass Weihnachten, das Fest der Liebe, unsichtbar wird", sagte Sevim Dagdelen, Migrationsexpertin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag der Bild.

„Wer als Regierungsmitglied in der Weihnachtszeit eine Grußkarte mit den Worten ‚Egal woran Sie glauben‘ verschickt, muss sich fragen lassen, für welche Werte er steht und welche Bedeutung die Karte haben soll", wird Sylvia Pantel (CDU), Mitglied im Familienausschuss des Bundestages zitiert.

Weihnachtslose Weihnachtsgrüße: Widmann-Mauz korrigiert sich

CDU-Innenexperte Marc Henrichmann meinte dem Bericht zufolge: "Integrieren kann nur, wer eigene Werte nicht ausblendet, sondern sie überzeugt vertritt."

Die Politikerin hat inzwischen auf die Kritik reagiert und sich via Twitter gemeldet: „Fröhliche Weihnachten allen in Deutschland! Ihre Annette Widmann-Mauz @BILD“, schreibt sie.

