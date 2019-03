„Das Familiengeld ist eine echte Hilfe“

Seit September erhalten Familien vom Freistaat bis zu 300 Euro extra für jedes Kind unter drei Jahren. Auch die Pfauths freuen sich über das Geld. Für sie bedeutet es Wahlfreiheit, wie sie ihre Kinder erziehen wollen.

München – Für Familie Pfauth war der 1. September 2018 ein guter Tag. Damals führte Bayern das sogenannte Familiengeld ein. 250 Euro pro Monat bekommen Eltern seither für jedes ein- oder zweijährige Kind – ist es das dritte, fließen sogar 300 Euro. Aus Sicht von Kritikern war die Einführung des Familiengelds kurz vor der Landtagswahl ein verzweifelter Versuch der CSU, vielleicht doch noch irgendwie die absolute Mehrheit zu retten. Doch Hausfrau Sarina Pfauth findet lobende Worte: „Für uns bedeutet das Geld einen beachtlichen Beitrag zu einer echten Wahlfreiheit, wie man seine Kinder erziehen will.“

Die Pfauths, die in München leben, bekommen seither 300 Euro im Monat. Denn neben zwei fünf- und achtjährigen Töchtern haben sie auch eine zweijährige Tochter. „Oft ist von Wahlfreiheit nur geredet worden, doch diese Maßnahme ist eine echte Hilfe“, sagt Pfauth. Die 38-jährige Journalistin ist seit mehr als acht Jahren in Elternzeit. Ihr Mann Manuel (37) arbeitet als Lehrer. Mit nur einem Gehalt und drei Kindern ist es nicht einfach, in München über die Runden zu kommen. „Wir haben kein Auto und leben in einer Genossenschaftswohnung – aber die 300 Euro sind schon eine richtige Hilfe“, sagt Pfauth.

Sie wisse zwar nicht, ob sich wegen des Familiengelds jemand für Kinder entscheide: „Es ist jedoch ein Zeichen der Wertschätzung für Familien.“ Bereits das Betreuungsgeld, das sie für ihre zweitälteste Tochter 24 Monate und für ihre älteste einige Zeit bekam, sei für die Familie eine Unterstützung gewesen.

Ab 2013 hatte zunächst der Bund ein Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro für Kinder unter drei Jahren eingeführt. Nachdem es 2015 durch das Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, zahlte es fortan der Freistaat bis 2018 aus eigenen Mitteln. Weil es jedoch nur an Eltern gezahlt wurde, die ihre Kinder nicht in Kitas schicken, schmähte es die Opposition als Herdprämie. Pfauth ärgern solche Attacken. „Ich sehe mich nicht als Heimchen am Herd. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass die Kinder die ersten drei Jahre daheim bleiben.“ In Wahrheit sei es doch so, dass bis zur Einführung des Zuschusses vor allem die Fremdbetreuung gefördert worden sei.

Wie viel sie bislang an Betreuungs- und Familiengeld bekommen haben? „Das weiß ich nicht“, sagt Pfauth. Klar ist: Wird das Familiengeld über 24 Monate hinweg voll ausgeschöpft, kommen beim dritten Kind 7200 Euro zusammen – weil die dritte Tochter jedoch zunächst nur Betreuungsgeld bekam, können die Pfauths diese Summe nicht voll abgreifen. Bis 2018 erhielt die Familie zudem insgesamt einige Tausend Euro Betreuungsgeld. Mit rund 800 Millionen Euro jährlichen Kosten kalkulierte der Freistaat bei der Einführung des Familiengelds. Die Leistung findet regen Anklang: Heute will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einer Familie den 300 000. Bewilligungsbescheid überreichen.

Pfauth sagt: „Das Geld ist kein Geschenk für die Eltern. Es kommt eins zu eins den Kindern zugute.“ Sie zahle damit etwa Klavierstunden, Schwimmkurse, eine Jahreskarte für den Zoo oder Ausflüge. Überdies gibt sie der Gesellschaft viel zurück. Weil sie nicht arbeiten muss, habe sie Zeit für ehrenamtliches Engagement. Sie leitet beim Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) ein Team. Gerade erst organisierte sie eine Familienfreizeit. „Doppelverdiener haben ja oft kaum Zeit für ein Ehrenamt.“

Der Politik ist sie dankbar. „Ich fand es gut, dass Söder und Seehofer den Druck ausgehalten haben.“ Solche Entscheidungen prägten den Ton einer gesellschaftlichen Debatte. „Oft werden Kinder nur als etwas wahrgenommen, das Lärm und Dreck macht und die Karriere killt – aber sie sind etwas Tolles.“ Sie ist zufrieden mit der derzeitigen Rollenverteilung: „Es ist schön, so viel Zeit mit den Kindern zu verbringen.“

von Tobias Lill

