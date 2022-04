Fast 100 Menschen nach Bootsunglück ertrunken

Schwimmwesten im Meer (Symbolbild) © Jesus Hellin / IMAGO

Mehr als 90 Migranten sind bei einem Bootsunglück auf dem Mittelmeer ertrunken.

Rom - Das teilten die Organisation Ärzte ohne Grenzen, mit Hauptsitz in Genf und der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, am Wochenende mit. Den Angaben zufolge rettete der Öltanker Alegria 1 nur vier Überlebende von einer im Wasser treibenden Rettungsinsel.

Die Überlebenden berichteten am Samstag, dass sie mindestens vier Tage auf einem mit rund 100 Menschen völlig überfüllten Boot unterwegs waren, welches dann sank. Dabei seien mehr als 90 Migranten gestorben. Sie waren von Libyen in Richtung Europa aufgebrochen.

«Europa hat gezeigt, wie es selbstlos und wirkungsvoll vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen kann», schrieb Grandi am Sonntag bei Twitter. «Nun muss man ganz dringend überlegen, wie man dies auch mit den anderen Flüchtlingen und Migranten machen kann, die in ihrer Notlage an die Türen klopfen.»

Das neue Unglück wurde just an dem Wochenende bekannt, an dem Papst Franziskus auf Malta, einer Inselgruppe im Mittelmeer zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas, deutliche Kritik am Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer geübt hatte. Am Sonntag traf das Oberhaupt der katholischen Kirche bei seinem Besuch auf der Insel Migranten und sprach danach von einem «Schiffbruch der Zivilisation». Er forderte Europa auf, die Last besser zu verteilen und Länder wie Malta nicht allein zu lassen. Allerdings wird der kleinste EU-Staat immer wieder von Hilfsorganisationen kritisiert, Menschen in Not abzuweisen. (dpa)