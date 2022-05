Fast die Hälfte der Deutschen stehen hinter der Absage von Scholz Ukraine-Reise

Fast die Hälfte der Deutschen stehen hinter der Absage von Scholz Ukraine-Reise

Fast 50 Prozent der Deutschen verteidigt die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz vorerst nicht in die Ukraine zu reisen.

Berlin - Wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov mit Sitz in London hervorgeht, finden 49 Prozent der Menschen in Deutschland es eher oder sehr angemessen, dass der SPD-Politiker einen derzeitigen Besuch der Ukraine ablehnt. 32 Prozent finden dies eher oder sehr unangemessen. 19 Prozent machten bei der Umfrage keine Angabe.

Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz war am Dienstag nach Kiew gereist. Es war der erste Besuch eines Berliner Spitzenpolitikers in der ukrainischen Hauptstadt seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Scholz hatte zuletzt eine Reise nach Kiew abgelehnt, weil die Ukraine im April einem geplanten Besuch von Steinmeier eine Absage erteilt hatte.

Ranga Yogeshwar verteidigt Scholz

Köln - Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat den von ihm mitunterzeichneten Offenen Brief mehrerer Prominenter an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigt. «Es geht nicht darum, die Ukraine alleine zu lassen oder dass sie sich ergeben soll», sagte Yogeshwar im «Wochentester»-Podcast des «Kölner Stadt-Anzeiger». «Es geht in dem Brief um eine Eskalationsstufe, bei der durch schwere Waffen etwas passieren könnte, was wir alle nicht wollen.» Die Unterzeichner des von der Feministin Alice Schwarzer initiierten Schreibens hatten Scholz aufgefordert, keine weiteren schweren Waffen an die Ukraine zu liefern.

Der Fernsehmoderator gab zu bedenken: «Es wird nicht so sein, dass eines schönen Tages die Ukraine aufsteht und sagt: Wir haben den Krieg gewonnen. Genauso wird das umgekehrt auch nicht passieren.» Der Krieg könne also nur durch Verhandlungen beendet werden. «Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass mit denen nicht zu verhandeln ist und wir liefern Waffen. Das führt am Ende zu einer völligen Zerstörung der Ukraine», warnte Yogeshwar. Vielmehr könne am Ende nur ein Kompromiss stehen, den beide Länder akzeptieren könnten: «Es muss Russland und der Ukraine das Gefühl vermittelt werden, dass beide Player als Sieger aus dem Krieg hervorgehen.» (dpa)