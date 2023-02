Dramatischer Berlin-Wahlabend: 105 Stimmen entscheiden - Giffey fängt Grüne noch ab

Ticker zu aktuellen Zahlen

Das Ergebnis der Berlin-Wahl lässt lange auf sich warten. Franziska Giffey könnte das Rote Rathaus verlieren. News-Ticker zu den Zahlen aus der Hauptstadt.

Update vom 13. Februar, 0.34 Uhr: Das vorläufige Endergebnis der Berlin-Wahl zeigt eine Wende in letzter Minute: Die SPD der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die Grünen im Rennen um Platz zwei wohl doch noch abgefangen. Beide Parteien kommen laut Ergebnistabelle des Landeswahlleiters auf 18,4 Prozent - die SPD hat aber ganze 105 Stimmen mehr erhalten als die Grünen. 278.978 für die SPD stehen zu Buche, die Grünen kommen den offiziellen Angaben zufolge auf 278.873.

Damit könnte Giffey nun doch eine rot-grün-rote Regierung anführen. Für die CDU muss das nichts Gutes heißen: Giffey hatte am Abend erklärt, ein Bündnis unter eigener Führung sei ihre erste „Präferenz“. Theoretisch könnten zwar auch die Grünen mit der Union paktieren. Im Wahlkampf waren allerdings zwischen der CDU und Bettina Jaraschs Grünen heftig die Fetzen geflogen. Im Wahlkampf sei der Weg zu Schwarz-Grün „ein Stückchen weiter geworden“, sagte die Spitzenkandidatin im ZDF.

Eindeutiger Wahlsieger ist nichtsdestotrotz die CDU mit 28,2 Prozent der Stimmen und damit fast zehn Prozentpunkten Vorsprung. Bitter ist die Berlin-Wahl für die FDP ausgegangen. Sie verpasst mit 4,6 Prozent deutlich den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus.

Enges Rennen bei der Berlin-Wahl: Grüne liegen kurz vor Schluss 700 Stimmen vor SPD

Update vom 12. Februar, 23.03 Uhr: Wie steht es im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen bei der Berlin-Wahl? ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn hat in den „Tagesthemen“ konkrete Zahlen präsentiert: Bei 15 noch ausstehenden Wahlbezirken stehen die Grünen ihm zufolge bei 276.644 Stimmen, die SPD kommt auf 275.900 Stimmen.

Es geht also um ein paar hundert Wahlzettel Unterschied - sie machen keinen Unterschied in den Zehntelstellen der Hochrechnung aus. Am Ende könnten sie aber entscheidend werden. Jedenfalls für die Chef-Ambitionen der in Umfragen unbeliebten Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch.

CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige ARD (22.56 Uhr) 28,2 % 18,4 % 18,4 % 12,2 % 9,1 % 4,7 % 9,0 % ZDF (22.31 Uhr) 28,2 % 18,4 % 18,4 % 12,2 % 9,1 % 4,6 % 9,1 %

Berlin-Wahl vor Herzschlagfinale um Platz zwei? Gleichstand zwischen SPD und Grünen

Update vom 12. Februar, 22.20 Uhr: Eine neue Berlin-Hochrechnung der ARD bringt keine entscheidende Bewegung im Ergebnis. Die CDU legt nochmals 0,1 Prozentpunkte zu (nun 28,2 Prozent), die Linke verliert minimal. SPD und Grüne liegen weiterhin gleichauf auf Platz zwei.

Update vom 12. Februar, 22.05 Uhr: Eine Stunde hat es gedauert - nun gibt es neue Hochrechnungen der öffentlich-rechtlichen Sender zur Berlin-Wahl. Sie zeigen weiterhin ein enges Rennen um Platz zwei und damit um die mögliche Führung einer rot-grün-roten Koalition.

Minimal bessere Chancen können sich aber aktuell die Grünen ausrechnen. Zumindest das ZDF und seine Forschungsgruppe Wahlen sehen Bettina Jaraschs Partei minimal in Front: 18,5 zu 18,4 Prozent steht es hier zugunsten der Grünen. In den Zahlen der ARD rangieren Grüne und SPD weiterhin gleichauf bei 18,4 Prozent.

Neue Berlin-Hochrechnungen lassen Parteien bibbern: SPD und Grünen blüht langer Wahlabend

Update vom 12. Februar, 21.25 Uhr: SPD und Grüne müssen sich wohl auf einen langen Wahlabend einstellen - die jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF sehen weiterhin ein völlig offenes Rennen um Platz zwei im Berliner Abgeordnetenhaus. In beiden Varianten liegen die Parteien gleichauf. Mittlerweile hat sich auch die Einschätzung zum Gesamtstimmenniveau weitgehend angeglichen: Infratest dimap für die ARD sieht SPD und Grüne jeweils bei 18,5 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen taxiert die (Noch-)Koalitionspartner auf 18,4 Prozent.

Bei der FDP schwindet nach der Berlin-Wahl hingegen zusehends die Hoffnung: Die Liberalen liegen indes weiterhin beiden Quellen zufolge spürbar unterhalb der Fünfprozenthürde. Es wäre der nächste Schlag in einer langen Reihe von verlorenen Landtagswahlen für die Partei von Finanzminister Christian Lindner.

Update vom 12. Februar, 20.15 Uhr: Die Antwort auf eine Schlüsselfrage der Berlin-Wahl scheint auch gut zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale völlig offen: Wer wird zweistärkste Kraft und damit möglicher Anführer eines rechnerisch denkbaren Bündnisses von SPD, Grünen und Linke?

Die jüngsten Hochrechnungen von ARD und ZDF sehen nun Grüne und SPD gleichauf auf Platz zwei. Zu Buche stehen jeweils 18,6 respektive 18,2 Prozent. Die FDP muss sich unterdessen wohl auf den Gang in die außerparlamentarische Opposition einstellen. Mit 4,6 beziehungsweise 4,7 Prozent gerät die Fünfprozenthürde zunehmend in weite Ferne. Dieser Wahlausgang könnte neuen Zündstoff für die Ampel-Koalition auf Bundesebene bedeuten.

Brisante Hochrechnungen zur Berlin-Wahl: Ist Giffey ihr Amt los? Grüner Platz 2 könnte alles ändern

Update vom 12. Februar, 19.40 Uhr: Der Wahlsieg der CDU bei der Berlin-Wahl steht mittlerweile wohl außer Frage. Doch neue Hochrechnungen von ARD und ZDF lassen eine brisante Frage offen: Werden die Grünen die SPD überholen und damit zur potenziellen Führungskraft in einem grün-rot-roten Links-Bündnis?

Nach den Daten der ARD liegen Grüne und SPD wieder gleichauf auf Rang zwei. Das ZDF sieht die Grünen nur hauchdünn in Front. Die Zahlen sind wohl noch mit Vorsicht zu genießen: Die Abweichungen zwischen den Daten von infratest dimap (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) sind noch ungewöhnlich hoch. So rangieren Grüne und SPD bei der ARD bei 18,7 Prozent, beim ZDF 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte niedriger.

Die Frage nach dem Platz hinter der CDU könnte von entscheidender Bedeutung sein. Wer ihn erobert, könnte ein mögliches Links-Bündnis aus SPD, Grünen und Linke anführen. In einer ZDF-Runde deuteten die Spitzenkandidatinnen Franziska Giffey (SPD) und Bettina Jarasch (Grüne) an, diese Konstellation wäre dann auch ihre Präferenz. Allerdings könnten beide Parteien auch ein Bündnis als Juniorpartner mit der CDU eingehen.

Insbesondere für eine drittplatzierte SPD könnte eine „GroKo“ eine denkbare Variante sein; Giffey fremdelte seit jeher mit Rot-Grün-Rot. Die Grünen wiederum waren im Wahlkampf wiederholt auf Konfrontationskurs mit den Konservativen von Spitzenkandidat Kai Wegner.

Update vom 12. Februar, 19.00 Uhr: Neue Hochrechnungen dürften Franziska Giffey weitere Kopfschmerzen bereiten. In aktuellen Zwischenständen von ARD und ZDF ist die SPD hinter die Grünen zurückgefallen. Bei 18,5 Prozent sehen ARD-Daten die Grünen, die SPD rangiert bei 18,3 Prozent. In der aktuellen Hochrechnung des ZDF liegen Grünen ebenfalls 0,2 Prozentpunkte vor Giffeys Sozialdemokraten.

Sollte es tatsächlich so ausgehen, wäre der Wechsel im Roten Rathaus wohl eine politische Tatsache: Giffey hätte keine Koalitionsoption, in der ihre SPD stärkste Kraft ist; der Bürgermeister-Posten wäre futsch.

Brisante Hochrechnung zur Berlin-Wahl: Zweifaches Herzschlag-Finale - Giffey in Nöten

Update vom 12. Februar, 18.35 Uhr: Die ersten Berlin-Wahl-Hochrechnungen von ARD und ZDF bestätigen die Prognosen - und lassen einen langen Wahlabend erwarten. Klarer Sieger ist aber wohl die CDU: 9 bis 10 Prozentpunkte Vorsprung sind aktuell ablesbar.

Dennoch hat wohl Rot-Rot-Grün eine Mehrheit. Völlig unklar ist aber, wer ein solches Bündnis anführen würde: Bemerkenswerterweise liegen in beiden Hochrechnungen Franziska Giffeys SPD und Bettina Jaraschs Grünen auf eine Zehntelstelle genau Kopf-an-Kopf.

Nach Stand der Dinge wären aber auch Schwarz-Grün und eine „GroKo“ aus CDU und SPD möglich. Nicht undenkbar, dass gerade die SPD eine solche Option ergreift. „Die CDU ist offensichtlich stärkste Kraft geworden, das müssen wir anerkennen, das bedeutet, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen, was bedeutet das für uns“, erklärte Giffey in einer ersten Reaktion. „Unter demokratischen Parteien gehört es sich, miteinander zu sprechen“, sagte auch Generalsekretär Kevin Kühnert in der ARD.

Sorgenfalten gibt es bei der FDP: Die Liberalen liegen nach Daten der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF genau auf der Fünfprozenthürde, infratest dimap ermittel für das Erste sogar nur 4,5 Prozent für die FDP. Damit wären die Sitze im Abgeordnetenhaus verloren.

Update vom 12. Februar, 18.15 Uhr: Die ersten Prognosen zur Berlin-Wahl fallen im Vergleich zu den letzten Umfragen unerwartet deutlich aus. Die CDU ist mit einem Vorsprung um die 10 Prozentpunkte stärkste Kraft, dahinter liegen SPD und Grüne gleichauf. Bangen muss die FDP - die Liberalen kratzen an der Fünfprozenthürde, in den infratest-dimap-Prognosen für die ARD liegen sie sogar knapp darunter.

Rot-Grün-Rot dürfte dennoch rechnerisch eine Mehrheit erhalten. Unklar ist noch, ob das Links-Bündnis von Franziska Giffey (SPD) oder Bettina Jarasch (Grüne) angeführt würde - und ob die letztlich schwächere der beiden Parteien nicht doch über ein Bündnis mit der CDU nachdenkt.

Erste Prognosen zur Berlin-Wahl da: CDU feiert massiven Sieg - Giffey muss sogar Grüne fürchten

Update vom 12. Februar, 18.00 Uhr: Die ersten Prognosen zur Berlin-Wahl sind da. Stärkste Kraft ist demnach die CDU. Die SPD belegt den zweiten Platz gleichauf mit den Grünen.

Prognosen zur Berlin-Wahl pünktlich? Größere Pannen bleiben diesmal wohl aus

Update vom 12. Februar, 16.50 Uhr: Eine erste Prognose zur Berlin-Wahl pünktlich um 18.00 Uhr - darauf können sich die Berliner wohl so langsam gefasst machen: Nach Stand der Dinge verläuft die Abgeordnetenhaus-Wahl bislang ohne größere Zwischenfälle und Pannen, entsprechend sollten die Wahllokale wie geplant um 18.00 Uhr schließen können.

„Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft“, sagte Vladimir Prebilic, Delegationsleiter der internationalen Wahlbeobachter des Europaparates, der dpa. „Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss ich sagen.“

Die ersten Prognosen beruhen auf sogenannten Exit-Polls, Befragungen von Wählern nach Verlassen der Wahllokale. Diese Daten dürfen erst veröffentlicht werden, wenn die Stimmabgabe beendet ist. Gegen 18.30 Uhr präsentieren ARD und ZDF in Zusammenarbeit mit den Instituten infratest dimap und Forschungsgruppe Wahlen dann üblicherweise erste Hochrechnungen, basierend auf den beginnenden Auszählungen. Ein vorläufiges Endergebnis zur Berlin-Wahl könnte am späten Abend oder im Verlauf der Nacht auf Montag (13. Februar) vorliegen.

Ergebnisse und Prognosen zur Berlin-Wahl: Offenes Rennen bis zum Schluss für Giffey und Co?

Vorbericht: Berlin – Gerade mal knapp 17 Monate nach der jüngsten Berlin-Wahl ist es wieder soweit: Die Einwohner der Hauptstadt sind an die Urnen gerufen. Das Ergebnis der Abgeordnetenhaus-Wahl vom September 2021 hat der Berliner Verfassungsgerichtshof nach dem Wahl-Chaos für ungültig erklärt. Nun steht eine „Wiederholungswahl“ an.

Im Resultat begibt sich Berlin auf Neuland: Die Wahlperiode beginnt nicht neu, die Legislatur läuft nominell weiter. Und dennoch wird das Wahlergebnis die politischen Realitäten wohl kräftig durcheinanderwürfeln - der Ausgang dürfte sich spürbar vom Ergebnis von 2021 unterscheiden, Franziska Giffey (SPD) muss um das Rote Rathaus bangen. Darauf deuten jedenfalls die letzten Umfragen vor dem Wahltag hin. Doch für welches Regierungsbündnis wird es reichen? Eine Prognose fällt schwer.

Prognosen für Berlin-Wahl kaum möglich: Umfragen uneins - viele Unzufriedene?

Die Wahlumfragen der Institute sind streng genommen ohnehin keine „Prognosen“ im engeren Sinne: Sie zeigen ein Meinungsbild zum Zeitpunkt ihrer Erhebung. In Berlin könnte sich aber ein zusätzliches Problem zeigen, wie Forsa-Chef Manfred Güllner Merkur.de sagte: „Ich habe nie solchen Unmut gesehen wie aktuell in Berlin“, betonte er. „Hier kann es sein, dass viele zwar sagen, ich würde jetzt die und die Partei wählen, aber noch grummeln, ob sie überhaupt hingehen.“

Zugleich gingen die Ergebnisse der letzten Umfragen durchaus auseinander. Das am Freitag veröffentlichte ZDF-„Politbarometer“ etwa sah die CDU mit 25 Prozent deutlich vor Giffeys SPD (21 Prozent) und den Grünen (17 Prozent). In der Sonntagsfrage der Konkurrenz von Civey für Spiegel und Tagesspiegel lagen CDU und SPD nur zwei Prozentpunkte auseinander: 24 und 22 Prozent standen hier zu Buche.

Für die Koalitionsbildung von Belang werden könnte auch, ob die FDP den Sprung über die Fünfprozenthürde schafft. Das „Politbarometer“ sah die Liberalen bei 6 Prozent, Civey bei 7 Prozent.

SPD Grüne CDU Linke AfD FDP Sonstige Berlin-Wahl 2021 21,4 18,9 18,0 14,1 8,0 7,1 9,1 Politbarometer (10.2.) 21 17 25 11 10 6 10

Ergebnisse der Berlin-Wahl am Sonntagabend: Wahllokale schließen um 18 Uhr, erste Prognosen folgen

Der Berliner Landeswahlleiter geht jedenfalls trotz aller Warnungen davon aus, dass ein erneutes Chaos in den Wahllokalen ausbleibt. Wie reibungslos die Stimmabgabe abläuft, kann auch den Zeitpunkt der Verkündung des vorläufigen Endergebnisses beeinflussen - und theoretisch auch der Prognosen: Denn eigentlich sollen Zahlen erst publik werden, wenn alle Lokale geschlossen haben. Nominell ist das um 18 Uhr der Fall. 2021 aber standen Bürger wesentlich länger an.

Ein Ergebnis im engeren Sinne wiederum kann erst verkündet werden, wenn die Auszählungen abgeschlossen sind. Das kann sich hinziehen, wenn sich logistische Probleme wie bei der Berlin-Wahl 2021 ergeben. Über das Geschehen informiert Sie der Live-Ticker. (fn)

