FDP-Chef Lindner kritisiert „Verbots-Klimaschutz“ der Grünen – und laviert bei Frage nach Baerbock

Markus Hofstetter

In einem Interview trifft FDP-Chef Christian Lindner ein klare Aussage, wer die Bundestagswahl gewinnen wird. Für ihn bleibt nur eine Frage offen.

Berlin - So langsam beginnt die heiße Phase für die Bundestagswahl am 26. September. Nicht nur die Kanzlerkandidaten stehen unter genauerer Beobachtung, sondern auch die Chefs der kleineren Parteien. Denn möglicherweise sind sie das Zünglein an der Waage, wenn es um Koalitionen geht. Einer von ihnen ist FDP-Chef Christian Lindner, der sich in einem Interview mit BR24 bereits festgelegt hat, dass die Union mit Armin Laschet den Kanzler stellen wird.

„Für mich ist es inzwischen nahezu klar, dass der Regierungsbildungsauftrag an CDU und CSU geht. Das von vielen erwartete Rennen ums Kanzleramt zwischen Union und Grünen scheint entschieden,“ so Linder. Die verbleibende Frage sei, ob ein schwarz-grüne Koalition komme oder ob Schwarz-Grün die Mehrheit verfehle. Dann werde die FDP gebraucht, um eine Mehrheit zu bilden.

Interview mit FDP-Chef Christian Lindner: Zweifel an Baerbocks Führungskraft

Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hält Lindner als Kanzlerin für nicht geeignet. „In den letzten Wochen habe ich Zweifel gewonnen hinsichtlich der Führungskraft von Frau Baerbock.“ Zudem seien Optionen unter der Führung der Union und nicht der Grünen realistisch. Auch mit Inhalten der Grünen ist Lindner nicht einverstanden: „Die Grünen machen Klimaschutz nicht wie wir, mit Technologie und Erfindergeist, sondern überwiegend mit den alten, nicht erfolgreichen Instrumenten der Subventionen und der Verbote.“

Doch ganz ausschließen will der FDP-Chef es nicht, einer Koalition mit einer grünen Kanzlerin anzugehören. „Wir werden uns zu koalitionspolitischen Fragen und auch zu den inhaltlichen Trendwenden, die wir in Deutschland erreichen wollen, noch Gedanken machen“, so Lindner. Das sei nicht zum jetzigen Zeitpunkt geplant.

Interview mit FDP-Chef Christian Lindner: keine Steuerhöhungen mit ihm

Doch in einer Sache ist Lindner sich sicher, er schließt Steuererhöhungen aus: „Der Aufschwung wird nicht gestärkt, wenn im Höchststeuerland Deutschland die Belastungen für die Menschen und für die Betriebe noch weiter erhöht werden.“

Stattdessen setzt er auf private Investitionen in saubere Technologien oder bezahlbaren Wohnraum. Als Positivbeispiel nennt Lindner die Entwicklung des Corona-Impfstoffs durch Biontech. (mhof)

