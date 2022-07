Markwort möchte mit 86 noch einmal in den Landtag

Von: Mike Schier

Will es wieder wissen: Helmut Markwort © Foto: Matthias Balk/dpa

Rente mit 67? Zumindest nicht für FDP-Politiker in Bayern. Die Liberalen setzen bei der Landtagswahl kommenden Herbst auf Erfahrung. Auch Helmut Markwort (85) kündigt seine neuerliche Kandidatur an.

München – Von wegen Jugendwahn: Die FDP setzt im nächsten Landtagswahlkampf auf ihre bewährten Kräfte. Nach Landtags-Vizepräsident Wolfgang Heubisch (76) kündigen auch Helmut Markwort (85) und Albert Duin (68) ihre erneute Kandidatur fürs Maximilianeum an. „Ich bekomme viele Briefe von älteren Mitbürgern, die es toll finden, dass auch ihre Generation im Parlament vertreten ist“, sagte Markwort unserer Zeitung. „Das hat mich in meiner Entscheidung bestärkt, nächstes Jahr nochmal anzutreten.“ Wird er gewählt, könnte Markwort also noch mit 90 Abgeordneter sein. Sein Kollege Albert Duin sagt: „Arbeiten hält jung. Ich bin ja neben dem Mandat auch noch als Unternehmer tätig.“ Diese Erfahrung wolle er weiter im Parlament einbringen - dort gebe es ohnehin zu wenig Mittelständler.

Der durchs Fernsehen bekannte Markwort war 2018 ein wichtiges Zugpferd für die Liberalen, die mit 5,1 Prozent denkbar knapp den Einzug ins Parlament schafften. Im Stimmkreis München Land Süd holte er 10,3 Prozent der Erststimmen. „Ich freue mich sehr, dass sich unsere drei liberalen Senioren zu einer weiteren Amtszeit bereit erklärt haben“, sagt Fraktionschef Martin Hagen. „Auch wir Jüngeren in der Fraktion profitieren von ihrer Erfahrung.“ Man müsse sich „um Probleme kümmern, die die ältere Generation umtreiben – etwa den Mangel an Pflegekräften oder die Inflation, die das Ersparte gefährdet“, so Hagen.



Bereits vor einigen Wochen hatte der inzwischen 76-jährige Wolfgang Heubisch seine neuerliche Kandidatur in München-Schwabing angekündigt. In der Corona-Zeit sei er viel Joggen gewesen und habe sechs Kilo abgenommen, sagt der ehemalige Kunstminister. Damit ist klar, dass die FDP – sollte sie wieder in den Landtag kommen – eine der ältesten Fraktionen des Parlaments stellen wird. Markwort sagt: „Ich möchte den nächsten Landtag wieder als Alterspräsident eröffnen.“



Im Parlament dürfte das für einige wie eine Drohung klingen: Seine letzte, sehr ausführliche Eröffnungsrede nutzte er, um über Bürokratie und Beamte zu schimpfen. Das gefiel nicht allen.