FDP-Bundesparteitag 2020: Wo läuft er heute live im TV und im Live-Stream?

Am 19. September hält die FDP ihren Bundesparteitag ab. Es geht um Themen und Personalien. So verfolgen Sie den Parteitag heute im TV und im Live-Stream.

Am Samstag, 19. September 2020, ab 10 Uhr hält die FDP ihren Bundesparteitag ab.

Dabei soll es unter anderem um Wirtschaftshilfen und einen neuen Generalsekretär gehen.

gehen. So können den FDP-Bundesparteitag im September 2020 im TV und im Live-Stream verfolgen.

Berlin - Es ist die wichtigste Versammlung einer Partei: der jährliche Bundesparteitag. Der FDP-Bundesparteitag 2020 war früher im Jahr geplant, doch die Partei muss wegen der Corona-Pandemie umplanen. Als erstes Partei hält nun die FDP am 19. September ihren Parteitag wieder in gewohnter Form ab.

Die Freien Demokraten treffen sich für ihren 71. Bundesparteitag im Estrell Congress Center in Berlin Neukölln. Von 10 Uhr an tagen dort Delegierte aus allen Bundesländern, treffen Beschlüsse und wählen den neuen Generalsekretär. Wer die Wortbeiträge und Beschlüsse am Samstag verfolgen will, kann live im TV und in einem eigenen Live-Stream zusehen.

FDP-Bundesparteitag 2020: Corona, Wahlrecht ab 16 und ein neuer Generalsekretär

Thematisch wird es - wie zu erwarten - viel um das Coronavirus und den Umgang damit gehen. Kürzlich sorgte die FDP in dieser Hinsicht allerdings selbst für negative Schlagzeilen.

Die FDP lobt zwar die schnellen Maßnahmen der Bundesregierung, hält sie aber für nicht zielgerichtet. Ein zentraler Kritikpunkt sind die Soforthilfen. Während den Schwächsten geholfen wird, werde der Mittelstand im Stich gelassen. Um zum Beispiel auch dem Handwerk zu helfen, schlägt die FDP eine Förderung in Form einer negativen Einkommenssteuer vor. Dabei werden Unternehmen Steuern zurückgezahlt, damit sie mehr Kapital für Investitionen haben.

Daneben ist auch eine wichtige Personalie zu erwarten: Die erst 2019 ins Amt gewählte Generalsekretärin Linda Teuteberg soll durch Volker Wissing ersetzt werden. Das hat Christian Lindner am 17. August mit einem Paukenschlag verkündet. Auch privat hat sich der Parteichef kürzlich getrennt. Ein weiteres Thema wird das Wahlrecht mit 16 sein.

#WählenAb16. Am kommenden Samstag könnte der Bundesparteitag der @fdp darüber abstimmen und die Beschlusslage anpassen. Was meint Ihr? Sollten wir den Schritt gehen? #BPT20 #FDPBPThttps://t.co/QbnaT2bJc7 — Hagen Reinhold, MdB (@reinholdmdb) September 14, 2020

FDP-Bundesparteitag 2020 heute im TV und im Live-Stream

Viele Parteimitglieder können aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur online an der Zusammenkunft ihrer Partei teilnehmen. Eine Präsenz in Berlin ist nur mit Anmeldung gestattet und dem engsten Kreis vorbehalten.

Dafür kann auch die interessierte Öffentlichkeit auf der FDP-Website oder im YouTube-Kanal der Partei den Live-Stream vom FDP-Bundesparteitag 2020 finden.

Der FDP-Bundesparteitag ist aber auch ganz konventionell live im Free-TV zu sehen. Der Sender Phoenix überträgt das Event von 10 bis 15 Uhr. Alle die dann noch nicht genug haben, müssen anschließend allerdings auf den Live-Stream der Partei umsteigen.