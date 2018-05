FDP-Parteitag im News-Ticker: Lindner wirbt für Einheit Europas

Die FDP will auf ihrem Parteitag dieses Wochenende über den Frauenmangel in der Partei sprechen. Auch die Amtszeit des Bundeskanzlers steht auf der Agenda. Wir berichten im Ticker.

Bei der Bundestagswahl war die FDP mit 10,7 Prozent viertstärkste Kraft geworden. Aktuelle Umfragen sehen die Liberalen bei acht bis neun Prozent.

Die FDP will auf ihrem Parteitag am Wochenende in Berlin über eine Begrenzung der Amtszeit für Bundeskanzler beraten. Der zweitägige Kongress steht unter dem Motto "Innovation Nation".

Die FDP treibt ihre Ursachenforschung zum geringen Frauenanteil voran. Klarheit soll eine parteiinterne Umfrage unter den weiblichen Mitgliedern bringen, die beim Parteitag am Samstag in Berlin vorgestellt wird.

Auch das Thema Russland steht auf der Agenda.

Erster FDP-Parteitag seit Wiedereinzug in den Bundestag: Lindner mit klaren Worten

16.07 Uhr: Während die Freien Demokraten darüber diskutieren, wie sie mehr Frauen für ihre Partei gewinnen können, sollen weibliche Delegierte beim FDP-Parteitag vor möglicher Belästigung geschützt werden. Für das zweitägige Treffen in Berlin wurden sechs Vertrauenspersonen - vier Frauen und zwei Männer - berufen. Teilnehmer können die Vertrauenspersonen ansprechen, wenn sie sich "verbal oder auch körperlich" belästigt fühlen.

"Unerwünschte Annäherung bis hin zu sexistischer Beschämung oder Entwürdigung, meistens in Verbindung mit Geschlecht oder ungleich verteilter Macht, darf auf unseren Zusammenkünften gar keinen Platz haben", mahnte Ombudsmitglied Christopher Gohl am Samstag. Wer den Willen und die Integrität anderer Teilnehmer missachte, verletze "unser liberales Selbstverständnis und beschämt uns als Partei". Zugleich hob Gohl hervor, solche Mahnungen müssten in Zukunft überflüssig werden - indem sich jeder "bitte freisinnig beträgt" und indem eine "offensichtliche Belästigung nicht als Kavaliersdelikt" entschuldigt werde.

15.31 Uhr: Nach den von der FDP abgebrochenen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen blickt FDP-Chef Christian Lindner nach vorn und will die Partei als Zukunftskraft etablieren. „Wir haben uns für einen harten und riskanten Weg entschieden, um den Weg des Landes mitzugestalten“, sagte er am Samstag beim Parteitag in Berlin. Er wolle die FDP „als zweistellige Kraft“ verankern.

Nachdem die Liberalen 2013 erstmals den Einzug in den Bundestag verpasst hatten, waren sie mit Spitzenkandidat Lindner bei der Wahl 2017 mit 10,7 Prozent der Stimmen wieder in das Parlament eingezogen. „Die Halbwertzeit von politischen Stimmungen wird kürzer“, sagte Lindner. „Nicht Umfragen sollten Politiker regieren, sondern Politiker mit Überzeugungen sollten versuchen, Umfragen zu regieren.“

Die FDP habe wieder über 63 000 Mitglieder - man müsse ohne Angst vor der Zukunft und dem digitalen Wandel eine liberale Wachstumsstrategie entwickeln. „Nicht jeder teilt unser Lebensgefühl“ - es gehe darum, kein konturloses Politikprogramm zu entwickeln. Deutschland müsse wieder Gestalter des Wandels werden. „Wir möchten, dass wir wieder auf Angriff spielen in der Welt.“

14.30 Uhr: Lindner hat sich nach dem Datenskandal bei dem US-Internetkonzern Facebook von einem Wahlplakat seiner Partei distanziert, das vor Bedenken bei der Digitalisierung warnte. „Das Plakat war wohl doch etwas im Überschwang gestaltet“, sagte Lindner am Samstag beim FDP-Bundesparteitag in Berlin.

Im Bundestagswahlkampf hatte er mit einem Smartphone in der Hand und dem Slogan „Digital First - Bedenken second“ geworben und sich damit über Bedenkenträger erhoben, die vor Datenmissbrauch und Gefahren durch die zunehmende Digitalisierung warnen. Nun sagte Lindner: „Kritische Reflexion ist notwendig. Aber Bedenken dürfen nicht zu Stillstand führen.“

14.20 Uhr: Christian Lindner hat der CSU vorgeworfen, liberale Prinzipien zu verraten und sich nach rechts zu bewegen. „Was ist das für eine Politik, die aus religiösen Gefühlen versucht, politisches Kapital in einem Wahlkampf zu schlagen“, fragte Lindner am Samstag beim Bundesparteitag in Berlin mit Blick auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Söder will Kreuze am Eingang aller Landesbehörden zur Pflicht machen. Mit Blick auf die Flüchtlingsdebatten und den AfD-Aufstieg sagte Lindner, Söder mache das Kreuz zum „Symbol der Spaltung“. „Die CSU geht den Weg von Orban“, meinte Lindner mit Blick auf den Ministerpräsidenten Ungarns, Viktor Orban, der einen nationalistischen Kurs eingeschlagen hat.

Die CSU in Bayern kopiere dessen antiliberale Politik. „Wer das auch ablehnt, darf die CSU nicht mit einem Kreuz bei der Wahl belohnen“, sagte Lindner. In Bayern wird im Herbst ein neuer Landtag gewählt. Zugleich betonte Lindner zur Polarisierung wegen des starken Zuzugs von muslimischen Flüchtlingen: „Die Befriedung dieses Großkonflikts ist die Schlüsselaufgabe der kommenden Jahre.“ Integration sei zuerst die „Erwartung gegenüber denjenigen, die zu uns kommen“.

Heftige Kritik an Karl Lagerfeld

Mit scharfen Worten reagierte Lindner auf Aussagen des Modeschöpfers Karl Lagerfeld, der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Öffnung der Grenzen verantwortlich macht für das Erstarken rechter Kräfte und die Spaltung der Gesellschaft - so hatte er gesagt: „Ich verabscheue Frau Merkel“. Lindner betonte hierzu beim Bundesparteitag: „Gegen diese Verrohung der Gesellschaft müssen wir uns wenden.“

14.04 Uhr: Weiterhin hielt Lindner ein Plädoyer für Bürgergeld statt Hartz IV. „Hartz IV ist für viele doch ein Magnet geworden“, sagte er in seiner Rede. Ein Zuverdienst lohne sich für viele Bezieher nicht. Die liberale Idee des Bürgergelds sieht vor, verschiedene Sozialleistungen zusammenzufassen. Selbstverdientes Einkommen soll dabei geringer angerechnet werden als heute. Lindner ging zudem die Haushaltspläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hart an. Viele Milliarden Euro werde Olaf Scholz in den nächsten vier Jahren ausgeben, sagte Lindner. Dem stünden aber nur geringfügige Entlastungen für die Bürger gegenüber. „Dafür gibt es nur ein Wort: Das ist Kleptomanie.“ Es gelte, Politik für die Mitte der Gesellschaft statt für die Ränder zu machen.

Erneut forderte Lindner die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags. „Das geht.“ Andernfalls wolle seine Partei notfalls vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.

13.40 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die SPD aufgerufen, im Bundestag gegen den Koalitionspartner Union mit den Liberalen für eine Aufhebung des Abtreibungs-Werbeverbots stimmen. „Die Union verweigert sich einer Modernisierung im Strafrecht“, sagte Lindner am Samstag in Berlin beim FDP-Parteitag. Sie handle dabei aus der Angst, konservative Wähler an die AfD zu verlieren. „Angst ist aber ein schlechter Ratgeber für die Modernisierung eines Landes.“ Hintergrund der Debatte um eine Reform des Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a ist die Verurteilung einer Ärztin aus Gießen, die auf ihrer Internetseite darauf hingewiesen hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt.

Die FDP sei die „wirkliche Alternative“ für Frauen, die selbstbestimmt leben wollen, aber „jede Form von Gender-Ideologie“ ablehnten, sagte Lindner. Der Modernisierungsbedarf in Deutschland sei bei Themen, die speziell Frauen beträfen, unverändert groß. „Warum ist die nicht kommerzielle Leihmutterschaft bei anderen möglich, bei uns wird nicht einmal darüber diskutiert?“, fragte Lindner. Auch feste Altersgrenzen in der Reproduktionsmedizin lehnte er ab. Entscheidend sei angesichts immer längerer Lebensdauer nicht das Geburtsdatum der Frau, sondern deren Gesundheit.

Auch die eigene Organisation müssten die Freien Demokraten auf den Prüfstand stellen, sagte Lindner. Falls es einen Vorschlag für eine männliche und weibliche Doppelspitze geben sollte, müsse der diskutiert werden, sagte Lindner. „Und (wir) machen das vielleicht bei meinem Nachfolger.“

13.17 Uhr: Lindner forderte in seiner Rede angesichts internationaler Krisen weiterhin ein geschlossenes Auftreten der EU. "Dieser Kontinent muss seine Schockstarre überwinden", sagte Lindner am Samstag beim FDP-Parteitag in Berlin. "Es gibt nur europäische Handlungsfähigkeit oder keine Handlungsfähigkeit."Derzeit spreche Europa "auf der Weltbühne nicht mit einer Stimme", sagte Lindner weiter. "Dabei darf es nicht bleiben, wenn wir Einfluss behalten, wenn wir neuen Einfluss gewinnen wollen." Deutschland müsse eine Initiative zu einem EU-Sondergipfel ergreifen, "damit Europa zu Iran, Syrien und Freihandel mit einer Stimme spricht".

Auf Konflikte wie im Nahen Osten und der Sorge vor einem Welthandelskrieg gebe es keine "einfache, schnelle Antwort", betonte Lindner. "Aber wir wissen doch eins: Jede mögliche Antwort beginnt mit einem Wort. Und dieses Wort heißt Europa."

Der FDP-Vorsitzende warf Bundeskanzlerin Merkel in der Europapolitik fehlende Führungsstärke und "Zögerlichkeit" vor. Auf Deutschland komme spätestens mit dem Brexit mehr Verantwortung zu. "In dieser Zeit sind 'nein, vielleicht, später' zu wenig", sagte Lindner. "Es ist jetzt langsam Zeit für das deutsche 'Ja' zu Europa."

Der FDP-Chef fordert Mischung aus Dialog und Härte gegenüber Russland

12.45 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner plädiert in den Beziehungen zu Russland für eine Mischung aus Härte und Gesprächsangeboten. „Russland hat seinen Platz im Haus Europa, wenn es sich an die Hausordnung hält“, sagte Lindner beim FDP-Parteitag am Samstag in Berlin. „Eine Konfrontation mit Russland kann niemand, der bei klarem Verstand ist, ernsthaft wollen.“ Aber Brüche des Völkerrechts könnten nicht akzeptiert werden. Russland müsse in den Kreis der G8-Staaten wieder eingeladen werden, vielleicht auch in einem Format G7 plus 1, sagte Lindner. Auch regelmäßige EU-Russland-Gipfel müssten wiederbelebt werden.

Mit Blick auf den internen Dissens um eine schrittweise Aufhebung der Russland-Sanktionen, wie es ein inhaltlich von Vize Wolfgang Kubicki unterstützter Antrag vorsieht, betonte Lindner: „Wir sind eine lebendige, liberale Partei. Ein Meinungsspektrum macht uns nicht schwach, sondern macht uns stark.“ Ein bedingungsloser Sanktionsverzicht bedeute aber, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Der Westen erschiene defensiv und schwach. Lindner ging auch auf den Fall des ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt ein, dem ein Visum für die Fußball-WM in Russland verweigert worden war. Dies müsse ein Anlass für Außenminister Heiko Maas (SPD) sein, der russischen Regierung zu erklären, „was wir unter Presse- und Meinungsfreiheit verstehen“.

12.42 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Rede auf dem Parteitag mangelhafte Führung in Europa bei einer Antwort auf die großen Krisen in Iran und Syrien vorgeworfen. „Jetzt ist Leadership nötig“, sagte Lindner zum Auftakt des ersten FDP-Bundesparteitags nach dem Wiedereinzug in den Bundestag am Samstag in Berlin. Wenn Kanzler Helmut Kohl (CDU) und Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) 1989 so zögerlich gehandelt hätten, dann „hätte es die Deutsche Einheit niemals gegeben“. Seit Monaten wartet Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf eine Antwort der deutschen Regierung, um die Integration in Europa zu stärken.

Lindner drängt auf EU-Sondergipfel zu Iran

Lindner fordert nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran einen EU-Sondergipfel nur zu dem Thema. „Der Kontinent muss seine Schockstarre überwinden.“

„Die USA sind in den Unilateralismus zurückgefallen.“ Abschottung und militärische Eskalation gewännen in der Welt an Boden. Die Liberalen hielten an Offenheit, Diplomatie und Multilateralismus fest. „Nicht weil wir naiv sind, sondern weil es die Lehre der Geschichte ist“, sagte Lindner. „Jede mögliche Antwort beginnt mit einem Wort. Und dieses Wort heißt Europa.“ Merkel habe auch eine Krise des Multilateralismus konstatiert, aber als es um eine militärische Antwort auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien ging, habe sie ungefragt gesagt, Deutschland sei nicht dabei. „Die Einheit des Westens und Europas darf aber nicht in Zweifel gezogen werden, um innerhalb Deutschlands beliebt zu werden.“ Er konstatierte, Merkel sei weltpolitisch geschwächt, so werde sie anders als Macron bei Trump mit einem kurzen Arbeitsbesuch abgespeist, das sei eine „protokollarische Ohrfeige“ gewesen.

11.12 Uhr: Die FDP ist am Samstag zu ihrem ersten Parteitag seit dem Wiedereinzug der Freien Demokraten in den Bundestag zusammengekommen. Die stellvertretende Parteivorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßte die rund 660 Delegierten in Berlin. Parteichef Christian Lindner, der die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition im November abgebrochen hatte, will am Mittag seine Rede halten. Zu den Schwerpunkten bei dem zweitägigen Treffen zählen die Themen Innovation, Bildung und Digitalisierung.

Vor allem das Thema Russland bietet ordentlich Zündstoff

In der Russlandpolitik wird eine kontroverse Debatte erwartet. In einem Antrag des Bundesvorstands für den 69. Parteitag heißt es: "Wir stehen zu den gegen Russland verhängten Sanktionen." Diese müssten im Falle einer weiteren militärischen Eskalation in der Ukraine durch Europa noch verschärft werden. Zu dem Beschlusspapier hat allerdings Parteivize Wolfgang Kubicki, der sich für Sanktionslockerungen ausspricht, einen Änderungsantrag vorgelegt.

Darin äußert Kubicki, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen "keine erkennbaren Fortschritte in Richtung der gewünschten deeskalierenden und friedensstiftenden Wirkung gebracht haben". Die bisherigen Maßnahmen sollten daher "einer kritischen Überprüfung" unterzogen werden. Dabei dürfe "vernünftigerweise" nicht ausgeschlossen werden, den Friedensprozess in der Ukraine durch ein "dosiertes Entgegenkommen unsererseits wieder zu dynamisieren", heißt es weiter. Auch der Landesverband Thüringen fordert in einem eigenen Antrag den Abbau von Sanktionen gegen Moskau.

10.57 Uhr: Noch vor Beginn des FDP-Parteitags hat sich die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder, gegen eine Frauenquote in der Partei, aber auch generell in der Wirtschaft ausgesprochen. Sie halte Quoten für den falschen Weg, sagte Schröder am Samstag im Deutschlandfunk. Die Jungen Liberalen wollten nicht, dass Frauen auf ihr Geschlecht reduziert würden. Derzeit komme es zu oft auf Kontakte an statt auf die Qualifikation. Dies wollten die Jungen Liberalen nicht akzeptieren.

Die Freien Demokraten wollen vor allem über den geringen Frauenanteil in der FDP und Maßnahmen zur Frauenförderung diskutieren. Bislang galt eine Frauenquote bei der FDP als tabu, inzwischen gehört eine "Fallbeilquote" aber auch zu den möglichen Optionen.

Führungsriege der FDP präsentiert Leitantrag zum „Deutschland der Innovation“

10.17 Uhr: Der Countdown läuft: Um 11:00 Uhr beginnt der ordentliche Bundesparteitag der FDP, der vom 12. bis zum 13. Mai 2018 in Berlin stattfindet. Um 12.00 Uhr wird Parteichef Christian Lindner sprechen und sich zu dem Leitantrag der Führungsriege äußern, in dem unter anderem für Investitionen in Digitales, ein Einwanderungsgesetz und lebenslanges Lernen geworben wird.

„Wir müssen wieder gestalten, statt nur noch zuzusehen und den Status Quo zu verwalten“, heißt es in dem Papier, das der Parteiführung zufolge einen Platz im Rampenlicht verdient hat. Gelingen soll das mit einem Ausbau der Internetversorgung, staatlicher Hilfe für ehrgeizige Erfindungen und Verbesserungen oder mehr Flexibilität in der Arbeitswelt.

FDP-Parteitag: Das sind die Hintergründe

Die FDP will der Amtszeit des Bundeskanzlers in Deutschland Schranken setzten. Ein Antrag des Landesverbands Baden-Württemberg sieht vor, "die Amtszeit von Bundeskanzlern auf maximal zwei volle Wahlperioden beziehungsweise maximal zehn Jahre zu beschränken". Dazu solle das Grundgesetz entsprechend geändert werden.

Baden-Württembergs FDP-Landesvorsitzender Michael Theurer sagte der "Bild"-Zeitung vom Dienstag: "Zu lange Kanzleramtszeiten führen zu Verkrustungen und politischem Stillstand." Das sei am Ende bei Konrad Adenauer und Helmut Kohl so gewesen - trotz ihrer politischen Erfolge. "Und das ist auch bei Angela Merkel zu Beginn ihrer vierten Kanzlerschaft bereits deutlich zu erkennen", fügte Theurer hinzu. "Zur Demokratie gehören die Kontrolle und Begrenzung von Macht."

Zudem treibt die FDP ihre Ursachenforschung zum geringen Frauenanteil voran. Klarheit soll eine parteiinterne Umfrage unter den weiblichen Mitgliedern bringen, die beim Parteitag am Samstag in Berlin vorgestellt wird. Gestellt werden offene Fragen etwa zur Motivation für das eigene politische Engagement. Nur 155 der 662 gewählten Delegierten sind weiblich.

Die Freien Demokraten haben Schwierigkeiten, Frauen als Mitglieder zu gewinnen. Unter den 12 362 Menschen, die der Partei im vergangenen Jahr beigetreten sind, waren nur rund 18 Prozent Frauen. Ihr Anteil erreichte Ende 2017 mit 21,88 Prozent den niedrigsten Wert in den vergangenen 30 Jahren. Eine eigene Arbeitsgruppe berät inzwischen über das Thema. Eine Quote, wie sie andere Parteien nutzen, ist in der FDP sehr umstritten. Neben der Debatte um weibliche Mitglieder dürfte die Debatte um Russland-Sanktionen den Parteitag bestimmen.

