Neue Frau an Lindners Seite: Stark-Watzinger soll zur FDP-Vize aufsteigen – Kubicki macht weiter

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kandidiert für einen der drei Vizeposten der FDP. Kubicki macht weiter und tritt erneut an.

München – Der FDP-Parteitag rückt immer näher, die Spannung steigt. Die 54-jährige hessische Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger will Ihre Chance beim FDP-Parteitag Ende April ergreifen und für einen der drei Vizeposten der FDP kandidieren. Neben ihr werden Wolfgang Kubicki und Johannes Vogel erneut für die Parteispitze antreten.

Neue Spitze für die FDP?

Am 21. April findet der 74. Parteitag der Freien Demokraten in Berlin statt. Der Tag ist für die Partei zukunftsentscheidend, denn es wird turnusgemäß die gesamte FDP-Führungsspitze neu gewählt. Christian Lindner tritt als Parteichef an und die drei Vize-Posten werden neu besetzt. Wie der Spiegel berichtet, strebt Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger einen der drei Vize-Posten an. Damit Stark-Watzinger für die neue Stelle antreten kann, muss die derzeitige FDP-Vize Nicola Beer zurücktreten. Entscheidung soll allerdings einvernehmlich getroffen worden sein und Beer räume den Weg zur Parteispitze freiwillig frei.

Für weitere zwei Posten werden bereits bekannte Kandidaten antreten – Johannes Vogel und Wolfgang Kubicki. Dass der Letztere erneut den Posten des FDP-Vize besetzen will, wurde bereits Anfang 2023 bekannt.

FPD-Parteitag: Darauf legt Stark-Watzinger Wert

Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will laut Spiegel den Fokus auf die Bildung und Innovationen „als Treiber von Wachstum und Wohlstand sind für Deutschlands Zukunft“ legen. Die hessische FDP-Landesvorsitzende will die Bereiche Wissenschaft und Bildung als FDP-Vize intensiv angehen und diesen Themen ein stärkeres Gewicht verleihen.

Kubicki macht als Partei-Vize weiter

Kubicki ist fest entschlossen, bei der Partei weiter mitzuwirken. So gab er bereits Anfang des Jahres 2023 an, erneut als Partei-Vize anzutreten und folgt somit den Bitten des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Der 71-Jährige ist der Meinung, dass seine Mitwirkung notwendig sei, damit das Land durch falsche politische Entscheidungen nicht in den Ruin getrieben wird.

Der FDP-Vize Kubicki ist für einen lauten und scharfen Ton in Bezug auf die Ampel bekannt. Er gehört zu den Kritikern der eigenen Regierung. So sagte der FDP-Politiker dem Tagesspiegel, dass er sich die Zusammenarbeit mit der Union nicht vorstellen kann und spricht dabei in Bezug auf die Ampel von einer „erfolgreichen Koalition ohne gute Alternative“.

Doch nicht zuletzt wegen Kubicki entfachen sich Spannungen in der Ampel. Manche umstrittenen Aussagen Kubickis werfen viele Fragen auch in der eigenen Partei auf und dienen als Zündstoff für harte Debatten. Nicht zuletzt, als Kubicki den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit Wladimir Putin verglich.

Fridays for Future geht zum FDP-Parteitag auf die Straße

Der Parteitag der Freien Demokraten findet in Begleitung einer Demonstration von Fridays for Future statt. Die Proteste vor dem Verkehrsministerium in Berlin richten sich gegen die Klimapolitik der FDP bzw. gegen Volker Wissing, der sich den Klimazielen in den Weg stellt und manche Klimaziele auf dem jüngsten rheinland-pfälzischen FDP-Parteitag sogar als „Klima-Bla-Bla“ bezeichnete. Die Proteste werden die Klimadebatte noch mehr ins Licht rücken. (flo)