FDP-Parteitag: Ampel-Partei will Waffenantrag für die Ukraine beschließen - Scholz gerät ins Abseits

Von: Cindy Boden

Teilen

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen und Parteivorsitzender © Fabian Sommer/dpa

Die FDP trifft sich zum Parteitag. Hauptredner am Samstag, FDP-Chef Lindner, muss wegen Corona virtuell zugeschaltet werden. Ein Antrag zu Waffenlieferungen wird viel beäugt.

Mit Rede von Christian Lindner : Die FDP startet am Samstag ihren zweitägigen Parteitag .

: Die FDP startet am Samstag ihren zweitägigen . Deutschlands Unterstützung für die Ukraine : Ein Antrag zu schweren Waffenlieferungen steht im Fokus.

: Ein Antrag zu steht im Fokus. Dieser News-Ticker zum FDP-Parteitag wird fortlaufend aktualisiert.

Berlin - Für die FDP findet am Wochenende der erste FDP-Parteitag seit dem Eintritt der Liberalen in die Ampel-Koalition statt. Am Samstag (23. April), 11 Uhr, beginnt die Partei die zweitägige Sitzung. Besonders: Anders als zuvor in der Pandemie sind Delegierte und Spitzenvertreter in einer Veranstaltungshalle in Berlin versammelt. Aber mit einer prominenten Ausnahme: Bundesparteichef Christian Lindner ist mit dem Coronavirus infiziert und wird deswegen per Video zugeschaltet. Er hält am Samstag die Hauptrede, gegen 12 Uhr. Am Nachmittag soll Bijan Djir-Sarai zum neuen Generalsekretär gewählt werden.

Die Parteispitze will den Delegierten einen Leitantrag vorlegen, der die Eigenständigkeit der FDP in der Koalition hervorheben soll - und der sich etwa in der Energiepolitik klar von SPD und Grünen abgrenzt. Geplant ist auch ein Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen. Dieses könnte in der Ampel und vor der wahrscheinlich gewordenen Abstimmung über schwere Waffenlieferungen im Bundestag brisant werden. Denn in der Koalition gibt es weiterhin unterschiedliche Stimmen - Kanzler Olaf Scholz bleibt zurückhaltend.

FDP-Parteitag: Forderung nach Lieferung schwerer Waffen für die Ukraine

Die FDP will nun auf ihrem Bundesparteitag eine Forderung nach Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine beschließen. „Wir Freie Demokraten unterstützen die Ukraine bei der Ausübung ihres legitimen Rechts auf militärische Selbstverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg“, heißt es im Entwurf eines Antrages des FDP-Bundesvorstandes, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag vorlag.

Unter Beachtung mehrerer Kriterien müsse die Ukraine schnell und wirksam unterstützt werden. „Dazu gehören auch die Lieferung schwerer Waffen und die schnelle Bereitstellung von Rüstungsgütern durch die deutsche Industrie, für die Deutschland wie angekündigt die Finanzierung übernimmt“, heißt es in dem Entwurf.

Genannt wird auch der bereits angekündigte Ringtausch, bei dem östliche Nato-Verbündete der Ukraine bereits eingeführte Waffensysteme überlassen und dafür Material aus Deutschland bekommen. „Unsere eigene Verteidigungsfähigkeit darf nicht beeinträchtigt werden. Und Deutschland darf nicht zu einer Kriegspartei werden“, heißt es in der Vorlage. Auch solle Deutschland „im Gleichklang“ mit Verbündeten handeln, insbesondere den USA und Frankreich.

FDP-Parteitag: Schwere Waffenlieferungen angestrebt - „Wichtiges Zeichen“

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht derweil ihre Partei mit der Forderung auf dem richtigen Kurs. „Damit wird die FDP die erste Partei sein, die die Forderung nach schweren Waffen für die Ukraine in ihre Beschlusslage aufnehmen wird - durch Beschluss ihres höchsten Beschlussgremiums, nämlich des Bundesparteitages“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist nicht nur ein wichtiges Zeichen an unsere Koalitionspartner und die Menschen in unserem Land, sondern insbesondere an die Ukraine.“ (dpa/AFP/cibo)